À force de filmer non stop, les caméras finissent par user leur carte mémoire. Sandisk mise sur l’endurance avec ses nouvelles microSD Guardian alors que ses SSD pour NAS et ses modèles Pokémon et Crayola complètent son offre avant les fêtes.
Le jour où l’on a besoin des images d’une dashcam suite à un accident de la circulation, mieux vaut que la carte mémoire ait tenu le coup. C’est tout l’intérêt des Guardian Series, découvertes cette semaine lors d’une journée portes ouvertes de Sandisk, qui doivent supporter les enregistrements répétés ou en continu d’une caméra embarquée ou domestique.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Filmer en boucle met la mémoire à l’épreuve
C’est une constante. En mode d’enregistrement en boucle, la caméra remplace les séquences les plus anciennes lorsque la carte mémoire est pleine. Ces cycles usent les cellules de mémoire flash, ce qui rend l’endurance aussi importante que la vitesse d’enregistrement ou de lecture. Les nouvelles cartes microSD Guardian de la marque prolongent ainsi le principe des cartes High Endurance que proposait déjà Sandisk à la vente.
La Dash Cam Card vise les caméras embarquées dans les voitures avec une résistance annoncée à la chaleur et à l’humidité. La Security Cam Card cible la surveillance domestique, notamment les caméras extérieures, avec une protection contre les températures extrêmes, l’humidité, la pluie et la poussière. Toutes deux ont des capacités de stockage qui vont de 32 à 512 Go avec jusqu’à 100 Mo/s en lecture et 40 Mo/s en écriture.
Sur la Dash Cam Card de 512 Go, Sandisk annonce jusqu’à 40 000 heures d’enregistrement en Full HD, contre 2 500 heures en 32 Go. Ces chiffres mesurent la durée cumulée supportée au fil des réécritures, d’après des tests internes.
Avec une caméra capable d’enregistrer de manière autonome, le stockage local permet aussi de garder les séquences capturées ou de continuer à filmer même quand il n’y a plus de Wi-Fi. Les prix conseillés débutent à 26 euros pour la Security Cam Card et 27 euros pour la Dash Cam Card.
Des SSD pour les NAS qui travaillent sans relâche
L’endurance compte aussi dans les NAS, ces petits serveurs, généralement domestiques, qui stockent et partagent des fichiers sur un réseau. Sandisk leur destine le NAS 600, un SSD SATA de 2,5 pouces allant jusqu’à 4 To et 560 Mo/s en lecture.
Le NAS 800 adopte lui le M.2 NVMe PCIe 5.0 et monte à 7,68 To. Disponible en quatre capacités de stockage (de 960 Go à 7,68 To), il offre des performances en lecture allant jusqu’à 14 900 Mo/s. L’endurance atteint, sur le modèle 7,68 To, 14 pétaoctets écrits, soit 14 000 To cumulés. Dans un NAS compatible, il pourra aussi bien servir de stockage principal que de disque système ou de cache pour accélérer l’accès aux données.
Pokémon et Crayola s’invitent sous le sapin
Le stockage se fait plus ludique avec la collection lancée en août pour les 30 ans de Pokémon. Mew habille une clé USB-C allant jusqu’à 128 Go, tandis que Mewtwo prête ses traits à un SSD portable de 500 Go ou 1 To, annoncé jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture.
Au moment de la rédaction, nous n’avons pas trouvé un seul cybermarchand avec du stock dans la base de données de notre partenaire Affilizz (l’entreprise qui nous permet de réaliser nos tableaux de prix). Une bonne idée de cadeau de Noël donc, à condition de pouvoir mettre la main sur l’un de ces SSD Pokémon d’ici au 25 décembre prochain.
Enfin, les clés USB-C Crayola, sorties l’année dernière, restent également au catalogue de Sandisk avec leurs coques en forme de crayon, leurs quatre couleurs et leurs capacités de 64 à 256 Go. De quoi offrir du stockage sans avoir à expliquer, au pied du sapin et le verre à la main, ce qu’est le PCIe 5.0 à ses proches.