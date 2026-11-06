Sur la Dash Cam Card de 512 Go, Sandisk annonce jusqu’à 40 000 heures d’enregistrement en Full HD, contre 2 500 heures en 32 Go. Ces chiffres mesurent la durée cumulée supportée au fil des réécritures, d’après des tests internes.

Avec une caméra capable d’enregistrer de manière autonome, le stockage local permet aussi de garder les séquences capturées ou de continuer à filmer même quand il n’y a plus de Wi-Fi. Les prix conseillés débutent à 26 euros pour la Security Cam Card et 27 euros pour la Dash Cam Card.