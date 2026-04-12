Foire aux questions

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À quoi correspond exactement le standard UHS-II sur une carte SD, et pourquoi est-il plus rapide que l’UHS-I ?

UHS-II (Ultra High Speed II) est une interface de bus pour cartes SD qui ajoute une seconde rangée de contacts, en plus de celle utilisée par l’UHS-I. Cette rangée supplémentaire permet d’augmenter fortement la bande passante théorique et d’atteindre des vitesses nettement plus élevées en lecture/écriture. Pour en profiter, il faut un appareil (boîtier photo, caméra, lecteur) compatible UHS-II : dans un slot UHS-I, la carte fonctionne, mais retombe aux performances UHS-I. Au-delà du pic de débit, UHS-II vise aussi de meilleures performances en transfert de gros fichiers, typiques de la vidéo haute définition.

Pourquoi la vitesse d’écriture soutenue est-elle plus importante que le débit maximal annoncé pour la vidéo 8K et la rafale photo ?

Le débit maximal (“jusqu’à 305 Mo/s”) est une valeur de pointe qui n’est pas forcément maintenue en continu. En vidéo 8K ou en rafale, ce qui compte est la capacité de la carte à tenir une vitesse d’écriture stable sur la durée, sans chute brutale qui provoquerait des images perdues, un arrêt d’enregistrement ou un tampon qui sature. Cette stabilité dépend du contrôleur de la carte, de la qualité de la mémoire NAND et de la gestion du cache. C’est aussi pour cela que certaines cartes sont certifiées avec des classes vidéo (V60/V90) qui indiquent une vitesse minimale garantie en écriture, plus représentative en usage réel.

Qu’est-ce que la norme SD Express, et en quoi diffère-t-elle d’UHS-II pour le stockage amovible ?

SD Express est une évolution du standard SD qui s’appuie sur PCI Express et NVMe, les mêmes briques technologiques que celles des SSD modernes. L’objectif est d’aller bien au-delà des limites des bus UHS (dont UHS-II), avec des débits potentiellement beaucoup plus élevés et une latence améliorée. Comme pour UHS-II, il faut un lecteur/appareil compatible SD Express pour bénéficier des performances, sinon la carte bascule en mode SD/UHS plus lent. SD Express est particulièrement pertinent pour des usages où le stockage amovible doit se rapprocher du comportement d’un SSD, par exemple pour des chargements rapides ou des flux de données très lourds.