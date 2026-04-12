Capacité record, débits extrêmes et prix vertigineux, avec sa nouvelle carte SD Extreme Pro UHS-II de 2 To, SanDisk repousse les limites du stockage amovible… Et du portefeuille.
SanDisk frappe fort avec cette nouvelle carte SD Extreme Pro UHS-II de 2 To, qui se positionne comme l’une des plus ambitieuses du marché. L’objectif est ici d’offrir à la fois une capacité massive et des débits capables de suivre les usages les plus exigeants… À condition d’en avoir l’utilité et d’y mettre le prix, comme le rapporte Gizmochina.
Une nouvelle carte SD Extreme Pro UHS-II de 2 To chez SanDisk
Sur le plan technique, la nouvelle carte signée SanDisk affiche des vitesses allant jusqu’à 310 Mo/s en lecture et 305 Mo/s en écriture. Des performances rendues possibles par l’interface UHS-II, bien plus rapide que le standard UHS-I encore majoritaire.
Bien sûr, ces performances ne sont pas là uniquement pour flatter une fiche technique, mais pour répondre à des besoins très concrets. La carte est conçue pour les flux de travail les plus exigeants, comme la captation vidéo en 8K ou la photographie en rafale haute résolution, où la vitesse d’écriture soutenue est cruciale.
Et pour la petite histoire, il ne s’agit pas d’une carte mémoire compatible avec la Switch 2, la console de Nintendo ayant jeté son dévolu sur la norme SD Express.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Un tarif élitiste qui cible clairement les professionnels
À cela s’ajoute une robustesse renforcée, avec la certification IP68, soit la garantie d’une résistance à l’eau, à la poussière et aux chutes jusqu’à plusieurs mètres. Un argument clé pour les tournages en conditions difficiles.
Bien sûr, c’est aussi (et surtout ?) son prix qui attire l’attention, à savoir 1 999,99 dollars (et 2 509 € en Europe). Un tarif qui place cette carte SD dans une catégorie à part, aux antipodes des solutions grand public. Sa petite sœur, en version 128 Go, est affichée au prix de 285,99 € sur le site officiel SanDisk.
À capacité équivalente, une carte SD UHS-I du même constructeur peut coûter plus de quatre fois moins cher. Le différentiel s’explique essentiellement par les performances et la constance des débits, essentielles dans certains flux de production. Avec un coût de 1 dollar/Go, cette carte assume pleinement son positionnement premium, des alternatives plus lentes descendant sous les 0,25 dollar/Go.
Dans les faits, seuls les vidéastes professionnels, les photographes spécialisés et autres productions audiovisuelles pourront réellement investir, et surtout exploiter un tel niveau de performances.
UHS-II (Ultra High Speed II) est une interface de bus pour cartes SD qui ajoute une seconde rangée de contacts, en plus de celle utilisée par l’UHS-I. Cette rangée supplémentaire permet d’augmenter fortement la bande passante théorique et d’atteindre des vitesses nettement plus élevées en lecture/écriture. Pour en profiter, il faut un appareil (boîtier photo, caméra, lecteur) compatible UHS-II : dans un slot UHS-I, la carte fonctionne, mais retombe aux performances UHS-I. Au-delà du pic de débit, UHS-II vise aussi de meilleures performances en transfert de gros fichiers, typiques de la vidéo haute définition.Pourquoi la vitesse d’écriture soutenue est-elle plus importante que le débit maximal annoncé pour la vidéo 8K et la rafale photo ?
Le débit maximal (“jusqu’à 305 Mo/s”) est une valeur de pointe qui n’est pas forcément maintenue en continu. En vidéo 8K ou en rafale, ce qui compte est la capacité de la carte à tenir une vitesse d’écriture stable sur la durée, sans chute brutale qui provoquerait des images perdues, un arrêt d’enregistrement ou un tampon qui sature. Cette stabilité dépend du contrôleur de la carte, de la qualité de la mémoire NAND et de la gestion du cache. C’est aussi pour cela que certaines cartes sont certifiées avec des classes vidéo (V60/V90) qui indiquent une vitesse minimale garantie en écriture, plus représentative en usage réel.Qu’est-ce que la norme SD Express, et en quoi diffère-t-elle d’UHS-II pour le stockage amovible ?
SD Express est une évolution du standard SD qui s’appuie sur PCI Express et NVMe, les mêmes briques technologiques que celles des SSD modernes. L’objectif est d’aller bien au-delà des limites des bus UHS (dont UHS-II), avec des débits potentiellement beaucoup plus élevés et une latence améliorée. Comme pour UHS-II, il faut un lecteur/appareil compatible SD Express pour bénéficier des performances, sinon la carte bascule en mode SD/UHS plus lent. SD Express est particulièrement pertinent pour des usages où le stockage amovible doit se rapprocher du comportement d’un SSD, par exemple pour des chargements rapides ou des flux de données très lourds.