Airbnb entend aussi accompagner les voyageurs pour modifier une réservation, résoudre un problème de paiement, obtenir de l’aide pour un remboursement ou réserver à nouveau. La plateforme évoque également l’accès à son assistance de sécurité disponible 24 heures sur 24.

C’est sur ce terrain qu’elle revendique un avantage face aux agents généralistes. Airbnb gère déjà la réservation, le paiement et le service client : son agent pourra s’appuyer sur cette intégration pour aider à résoudre un problème. Pour le voyageur, l’intérêt serait de pouvoir passer d’une question sur son séjour à une action sur sa réservation dans le même service.

Cette proximité ne garantit toutefois pas que l’outil pourra tout régler seul. Les conditions d’annulation et de remboursement resteront déterminantes, et Airbnb ne détaille pas encore les validations demandées avant une modification ou une nouvelle réservation.

Lors de la présentation des résultats, Brian Chesky a également annoncé vouloir multiplier les intégrations avec des partenaires. À terme, l’objectif est de permettre des réservations dans toutes les catégories du voyage depuis Airbnb, sans calendrier fixé pour cette extension.

Le premier déploiement de l’agent doit commencer au premier semestre 2027. Les pays, les langues et le périmètre exact des fonctions accessibles au lancement restent à préciser : les voyageurs français devront encore patienter pour savoir quand ils pourront lui confier la préparation de leurs vacances.