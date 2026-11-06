Waze sera-t-il bientôt capable de signaler les cyclistes aux automobilistes ? C’est ce que semblent suggérer des lignes de code récemment trouvées dans l’application Garmin Connect.
Waze s’améliore, lentement mais sûrement. Cet été, l’application s’est dotée d'un mode moto et de plusieurs fonctionnalités boostées à l'IA. Fin septembre, Waze a aussi ajouté des magasins sponsorisés à l’itinéraire de ses utilisateurs. Une nouvelle option prometteuse pourrait également voir le jour bientôt. On vous explique.
Les cyclistes Garmin, bientôt visibles sur Waze ?
L’équipe de Gadget and Wearables a récemment analysé la version 5.31 de l’application Garmin Connect. Elle y a trouvé les mentions suivantes : « Partager votre position avec Waze », « Partager vos trajets avec Waze » et « Partage de position Waze ». Des indices qui laissent penser que Waze pourrait bientôt prévenir les automobilistes de la présence de cyclistes sur leurs trajets.
Cette fonctionnalité, qui devra être activée manuellement par les cyclistes, pourrait s’appuyer sur LiveTrack, un outil déjà inclus dans les appareils Garmin, qui diffuse en direct la position d’un sportif à ses proches. Pour l’instant, Garmin et Waze n’ont pas communiqué sur cette nouveauté. Impossible donc d’en savoir plus sur ce qui est réellement prévu, ni sur les appareils qui prendront en charge cette nouvelle option.
Une bonne idée qui soulève quelques interrogations
Sur le papier, cette nouvelle option, qui sera, hélas, réservée aux propriétaires d'appareils Garmin, a tout d’une bonne idée : le dernier baromètre sur l’insécurité routière de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, publiés en octobre dernier, montre que « la mortalité à vélo, avec 256 cyclistes décédés sur ces 12 derniers mois, est en hausse de +15 % par rapport aux 12 mois précédents. ».
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Dans les faits, la forme que prendra le signalement est cruciale : un surcroît d’alertes pourrait énerver les conducteurs et les pousser à désactiver la détection. Malheureusement, on ne sait pas, à ce jour, comment Waze compte signaler la présence de cyclistes sur son app. L’équipe de Gadgets and Wearables émet toutefois plusieurs hypothèses plausibles : « Waze pourrait afficher une icône de cycliste, un avertissement signalant la présence d'un cycliste, ou une information mise à jour en continu au fur et à mesure que le cycliste se déplace. »
Pour l’heure, impossible de savoir quand cette fonctionnalité sera disponible, ni si elle sera accessible gratuitement. Garmin pourrait, en effet, décider d’en faire une option payante, ce qui serait bien dommage.