Dans les faits, la forme que prendra le signalement est cruciale : un surcroît d’alertes pourrait énerver les conducteurs et les pousser à désactiver la détection. Malheureusement, on ne sait pas, à ce jour, comment Waze compte signaler la présence de cyclistes sur son app. L’équipe de Gadgets and Wearables émet toutefois plusieurs hypothèses plausibles : « Waze pourrait afficher une icône de cycliste, un avertissement signalant la présence d'un cycliste, ou une information mise à jour en continu au fur et à mesure que le cycliste se déplace. »