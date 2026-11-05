Pangram a aussi abaissé la définition minimale acceptée, de 512×512 à 256×256 points. Les petits formats restent toutefois plus délicats à analyser : sous les 512 pixels, un avertissement signale une confiance réduite dans le résultat. Le modèle a également été entraîné à reconnaître les images après compression, ajout de flou ou de bruit, des transformations susceptibles d’effacer les indices recherchés par les détecteurs.

Un score presque parfait, à replacer dans son contexte

Pour évaluer Image 1.0, l’entreprise a demandé à douze générateurs de reproduire le sujet de 100 photographies réelles à partir de descriptions proches des originaux. Elle a ainsi constitué un ensemble de 1 200 images synthétiques sur lequel elle annonce une précision de 99,96% dans ses tests.