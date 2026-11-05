Ajouter du métal primaire aide à retrouver les propriétés recherchées, mais sa production consomme de l’énergie et émet du CO2. Une partie de l’intérêt environnemental du recyclage se perd donc dans l’opération. Avec leurs « dirty alloys », ou alliages « sales », les chercheurs veulent conserver davantage de ferraille dans le mélange et utiliser certains éléments qu’elle contient pour renforcer le matériau.

Mais comment trouver les bonnes proportions ? Avec l’IA, pardi ! Pour faire ses calculs, l’IA s’appuie sur deux bases de données : une première de 330 entrées détaillées et une seconde d’environ 2 400 entrées associant compositions et propriétés mécaniques. Un algorithme explore différentes compositions et fait aussi varier les paramètres de fabrication, notamment les températures du métal et les durées des opérations de fonderie. Des réseaux de neurones prédisent ensuite la résistance à la traction et l’allongement à la rupture, qui mesure la capacité du matériau à s’étirer avant de casser. La recherche vise un équilibre entre les deux propriétés.

Un second modèle, entraîné sur davantage de données, affine la sélection. Les candidats retenus sont alors fabriqués et soumis à des essais mécaniques. Les mesures rejoignent ensuite la base de données pour améliorer les prédictions au tour suivant. Le laboratoire fournit ainsi de nouveaux résultats à l’IA qui s’en sert pour proposer les prochaines compositions.