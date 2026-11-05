Discord prépare la réécriture complète de son client en Rust, avec l’interface GPUI à la place d’Electron. Une capture d’une préversion sous Windows 11 affiche 290,2 Mo de RAM, là où l’appli actuelle peut grimper jusqu’à 4 Go.
Le cofondateur et directeur technique de Discord, Stanislav Vishnevskiy, a confirmé la bascule sur X : Electron disparaît, et React Native avec lui. L’appli Windows actuelle, elle, traîne depuis longtemps une réputation de gloutonne, que l’entreprise a fini par reconnaître elle-même.
Discord admet les 4 Go et teste un redémarrage automatique
Selon Windows Latest, un employé de Discord a écrit sur Reddit en décembre 2025 : « Oui, nous testons un redémarrage automatique lorsque l’utilisation de la mémoire dépasse 4 Go (contre moins de 1 Go en utilisation normale) ». Autrement dit, l’entreprise préfère relancer le client au-delà de 4 Go plutôt que de régler le fond du problème.
Discord évoquait alors une baisse de 5 % du p95 de consommation mémoire (le seuil en dessous duquel se situent 95 % des sessions), avec « encore du travail à faire. ». De notre côté, on remarque une consommation constante de 1 à 2 Go, même au repos, qui augmente avec le nombre de serveurs connectés.
Chaque appli Electron embarque son propre Chromium
Le principe d’Electron explique en partie l’embonpoint. Contrairement à WebView, qui partage au moins des ressources avec Microsoft Edge, chaque appli Electron emporte sa propre copie de Chromium. Il suffit d’ouvrir le dossier AppData de Discord pour les repérer. Le choix s’explique : empaqueter un site web et le livrer sur toutes les plateformes reste bien plus simple que de développer des clients natifs.
Une appli Electron ne consomme pas forcément plusieurs gigaoctets, mais Discord figure parmi les plus mal optimisées. Reste que cette facilité de développement se paie sur les PC des utilisateurs, surtout quand on garde Discord ouvert toute la journée en arrière-plan.
GPUI, pas Tauri : le détail qui compte
Vishnevskiy rappelle que Discord utilise Rust depuis 2018 pour une grande partie de son infrastructure, sa technologie vocale et même une partie du client actuel. L’objectif était de faire passer tout le client sur ce langage. Sur mobile, l’interface native reste, mais le code applicatif serait partagé avec le bureau via Rust.
Le point décisif tient dans sa précision : « Ce n’est pas Tauri, c’est GPUI ». Tauri exploite le plus souvent la webview du système pour afficher une interface web, alors que Rust seul n’indiquait pas si Discord gardait une couche web. Avec GPUI, la rupture semble réelle.