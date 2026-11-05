Pour réussir son coup, l’attaquant doit d’abord intercepter le trafic HTTP de votre serveur. Il renvoie alors de fausses redirections et de banales erreurs temporaires, et force APT à relancer le téléchargement d’un paquet. Sur le disque, un même fichier peut porter plusieurs noms grâce aux liens physiques, et la faille tient à la façon dont APT les réutilise. Au moment de ce nouvel essai, le pirate glisse son fichier à la place du paquet contrôlé quelques instants plus tôt. « La vulnérabilité permet à un attaquant de pousser APT à installer un paquet même si la vérification de sa signature échoue », souligne Luci Stanescu, qui signe l’avis de Canonical.

Pour que l’attaque fonctionne, votre serveur doit télécharger ses paquets en HTTP, et non en HTTPS. APT doit en outre être réglé pour retenter un téléchargement raté. Debian 12, Ubuntu 22.04 et toutes les versions suivantes sont configurées ainsi d’origine, et votre serveur est donc exposé sans la moindre modification de votre part. Sur les versions plus anciennes d’Ubuntu, le risque n’existe que si vous avez vous-même activé ces nouvelles tentatives dans la configuration d’APT, parmi les conditions d’exploitation listées par Canonical.

Que vous lanciez apt, apt-get, aptitude ou la logithèque graphique d’Ubuntu, le téléchargement passe par le module HTTP d’APT, commun à tous ces outils. Les applications installées en snap ne sont pas touchées, car Canonical les distribue par un autre système de paquets. Ubuntu a classé la faille au niveau de gravité élevé, avec une note CVSS de 7,7 sur 10. Julian Andres Klode, mainteneur d’APT, la classe critique dans l’avis de sécurité du projet.