L’administrateur, qui signe Ganesh et se présente comme un adolescent de 17 ans vivant en Inde, détaille sa méthode dans sa page d’excuses. Selon lui, des agents IA pilotant 40 machines virtuelles auraient parcouru Internet à la recherche d’archives, de jeux de données et de liens partagés.



Il affirme avoir récupéré des collectes antérieures plutôt qu’extrait les textes directement d’AO3 pendant la panne. Il nie également toute affiliation avec la plateforme ou les responsables de l’incident de sécurité. Ganesh affirme avoir traité plus de 2 000 demandes de retrait en une journée. Il justifie l’audio payant par les coûts d’hébergement, revendique plus de 126 000 visiteurs uniques en vingt-quatre heures et indique n’avoir vendu qu’environ onze livres audio.



Le catalogue a fermé, mais l’affaire souligne la différence entre rendre un texte accessible et autoriser sa réutilisation commerciale. Les auteurs avaient choisi de partager leurs histoires. Ils n’avaient pas choisi qu’un autre service les fasse payer.