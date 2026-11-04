Selon les plaintes, cet index compte plus de 30 milliards de pages web et alimente Brave Search. Brave l’aurait rempli avec un crawler dont il n’a jamais donné le nom. Or un site ne peut bloquer un robot que s’il connaît son nom : les éditeurs ne peuvent donc pas l’écarter. Brave revend ensuite l’accès à cet index via une API, c’est-à-dire une interface qui permet à un logiciel de l’interroger directement. Les deux plaintes citent cinq clients : Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI et Cohere. Parmi les usages de son API, Brave évoque l’entraînement des modèles et le « grounding », c’est-à-dire l'appui de leurs réponses sur des sources web. Les trois quotidiens relèvent aussi un billet de blog selon lequel Anthropic a utilisé cette API pour entraîner Claude 2.