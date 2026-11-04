Un fond turquoise, des fenêtres grises et une barre de chargement : la Desktop 95 transforme les souvenirs de vieux PC Microsoft en montre analogique. Jusqu’aux aiguilles, remplacées par deux pointeurs de souris.
Il fut un temps où l’on cliquait sur « Démarrer » pour éteindre son ordinateur. Où « trois minutes restantes » pouvait laisser le temps d’aller goûter et de revenir. La marque hongkongaise Benly propose d’emporter un morceau de cette époque au poignet, avec la Desktop 95. Sur son cadran, le programme est déjà lancé : « Loading memories… ».
Les curseurs donnent l’heure, les souvenirs chargent
La version bleue retrouve le turquoise caractéristique des bureaux Windows de l’époque, avec ses fenêtres aux bordures en relief, ses petites icônes et sa barre des tâches. On aurait presque envie de chercher le Démineur pour occuper quelques minutes.
Au centre, une main et une flèche de souris font office d’aiguilles. Elles parcourent ce décor informatique en pointant vers les repères horaires disposés sur le pourtour. Une seconde version adopte un fond clair et réorganise les éléments, pour ceux qui ont suffisamment vu de turquoise dans leur jeunesse.
Le détail le plus amusant reste cette boîte de dialogue « Loading memories… », accompagnée d’une barre de progression. Celle-ci n’avancera jamais, mais inutile de chercher Ctrl + Alt + Suppr ou de cliquer frénétiquement, ça ne fera pas arriver la suite plus vite.
Pour ceux qui préfèrent retrouver une interface rétro sur leur écran, EmuOS permet aussi de relancer des jeux et logiciels d’époque directement dans le navigateur.
- Lance des jeux dans le navigateur
- Interface inspirée de Windows
- Aucun téléchargement requis
Une série de 500 pièces, à 173,95 euros
Sous ce décor, Benly reste fidèle à l’horlogerie classique : un mouvement à quartz suisse, dont le fabricant n’est pas précisé, anime les deux pointeurs. Le boîtier en acier inoxydable 316L mesure 39 × 44,5 mm pour 10 mm d’épaisseur.
La Desktop 95 est proposée en précommande à 173,95 euros pour la version blanche avec bracelet en cuir. Benly décline aussi la montre avec un bracelet en maille milanaise ou à maillons métalliques.
La marque prévoit une série de 500 exemplaires et des expéditions en novembre 2026. Elle annonce aussi la livraison internationale gratuite et la prise en charge des taxes et droits d’importation.
À ce tarif, on s’offre surtout un souvenir de ses premières années devant un PC. Avec une différence appréciable : cette barre de chargement ne nous mettra plus en retard.