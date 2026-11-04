Sous ce décor, Benly reste fidèle à l’horlogerie classique : un mouvement à quartz suisse, dont le fabricant n’est pas précisé, anime les deux pointeurs. Le boîtier en acier inoxydable 316L mesure 39 × 44,5 mm pour 10 mm d’épaisseur.



La Desktop 95 est proposée en précommande à 173,95 euros pour la version blanche avec bracelet en cuir. Benly décline aussi la montre avec un bracelet en maille milanaise ou à maillons métalliques.



La marque prévoit une série de 500 exemplaires et des expéditions en novembre 2026. Elle annonce aussi la livraison internationale gratuite et la prise en charge des taxes et droits d’importation.



À ce tarif, on s’offre surtout un souvenir de ses premières années devant un PC. Avec une différence appréciable : cette barre de chargement ne nous mettra plus en retard.