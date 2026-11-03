C'est un clap de fin pour deux casques Meta Quest, début 2027, ces deux anciennes versions verront leur suivi logiciel se terminer et ne seront plus mis à jour.
Meta prépare l'arrêt du support logiciel de ses casques Quest 2 et Quest Pro. Selon une annonce publiée sur le blog de la société destiné aux développeurs, les dernières mises à jour du système d'exploitation sont prévues pour mars 2027. Les deux appareils ne deviendront pas inutilisables pour autant. Les casques continueront de fonctionner, avec des correctifs de sécurité jusqu'à la fin de l'année 2027.
Un calendrier en deux temps
Après mars 2027, les casques ne recevront plus de mises à jour du système. Les mises à jour de sécurité, elles, se poursuivront jusqu'à la fin de 2027.
Le Quest 2, lancé en 2020, aura ainsi bénéficié d'un peu plus de sept ans de support de sécurité. Le Quest Pro, arrivé en octobre 2022, aura quant à lui eu droit à seulement cinq ans. Quel dommage d'acheter une version plus onéreuse pour avoir un support moins durable.
Ce qui continuera de fonctionner
Meta indique qu'elle ne désactivera pas volontairement le jeu multijoueur multiplateforme et n'empêchera pas les utilisateurs de Quest 2 d'accéder aux jeux compatibles. Un jeu qui fonctionne aujourd'hui sur le casque devrait donc continuer à tourner après mars 2027, à condition de ne pas dépendre de fonctions propres à des versions plus récentes du système.
- Nouveau système pour les porteurs de lunettes
- Réalité mixte intégrée
- Fluidité améliorée par rapport à son prédécesseur
Les développeurs pourront aussi continuer à publier des correctifs, des mises à jour et du contenu supplémentaire pour leurs jeux existants. Le support de la réalité virtuelle sur PC via Meta Quest Link est également maintenu.
Un préavis de six mois et quelques limites
Un développeur qui décide d'arrêter le support d'un jeu sur ces casques devra prévenir les joueurs six mois à l'avance. Vos jeux ne devraient donc pas cesser de fonctionner du jour au lendemain sans avertissement.
Le maintien de l'accès aux jeux ne garantit pas que les studios continueront à prendre en compte ces casques pour de futures mises à jour. À mesure que de nouveaux jeux exploiteront du matériel plus puissant et des fonctions logicielles récentes, les propriétaires de Quest 2 et de Quest Pro pourraient se retrouver progressivement exclus de certains titres. Depuis, une nouvelle version du Quest Pro est sortie, elle devrait être mise à jour plus longtemps..
De plus, en décembre 2027, les casques ne recevront plus aucun correctif de sécurité. Ils seront alors difficiles à recommander, surtout si c'est pour les connecter à internet. Enfin, à partir de janvier 2028, de nombreux développeurs pourraient cesser toute mise à jour.