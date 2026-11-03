Le maintien de l'accès aux jeux ne garantit pas que les studios continueront à prendre en compte ces casques pour de futures mises à jour. À mesure que de nouveaux jeux exploiteront du matériel plus puissant et des fonctions logicielles récentes, les propriétaires de Quest 2 et de Quest Pro pourraient se retrouver progressivement exclus de certains titres. Depuis, une nouvelle version du Quest Pro est sortie, elle devrait être mise à jour plus longtemps..