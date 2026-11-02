Ce lundi 2 novembre, une panne Netatmo a perturbé les applications mobiles et web de la marque. Le retour à la normale est amorcé, même si les stations météo et la vidéo en direct restent à la peine.
En cette fin d'après-midi, une panne Netatmo un certain nombre d'utilisateurs avec des applications qui tournent dans le vide, incapables de joindre le serveur. Sur Downdetector, les signalements ont surgi d'un coup jusqu'à dépasser la centaine. Le rétablissement s’amorce depuis, mais il reste progressif, et l’incident ravive l’agacement de clients lassés de voir le même scénario se répéter.
Une panne Netatmo qui épargne vos appareils
À 17h03, la page de statut officielle de Netatmo évoquait des « problèmes serveurs » et classait l'incident en « panne partielle », toujours au stade de l'enquête. La liste des services touchés est longue, citons Security, Energy, Weather, Home Coach, Home + Guest, l'interface web, ou encore Velux Active, intuis et Migo. Pour les utilisateurs concernés, impossible d'accéder à leurs équipements depuis ces applis.
À 18h02, il y a eu une nouvelle éclaircie, puisque la cause de l’incident a été identifiée et corrigée, et les services reviennent progressivement. Les stations météo restent toutefois nettement dégradées, et la vidéo en direct pose encore problème.
Le reste de l'infrastructure, lui, semble tenir debout. Les appareils Netatmo, Bticino et Legrand sont tous affichés comme opérationnels, tout comme Google Home et Alexa. Le fabricant se veut rassurant. Il indique que même déconnectées, les caméras enregistrent, les thermostats gèrent le chauffage et les interrupteurs commandent l'éclairage. La maison passe simplement en pilote automatique, pendant que l'équipe d'astreinte s'active.
Sur TotalBug, les témoignages s'enchaînent depuis 16h52 au moins, pour un total de 45 signalements en moins de 24 heures. On parle de « connexion serveur », d'« impossibilité de se connecter ». « Encore une fois », soupire un utilisateur. Il ajoute que les économies ne sont plus au rendez-vous et juge coûteux de changer les vannes tous les quatre ans. On reste dans l'attente d'une nouvelle communication de l'entreprise française.