Sur TotalBug, les témoignages s'enchaînent depuis 16h52 au moins, pour un total de 45 signalements en moins de 24 heures. On parle de « connexion serveur », d'« impossibilité de se connecter ». « Encore une fois », soupire un utilisateur. Il ajoute que les économies ne sont plus au rendez-vous et juge coûteux de changer les vannes tous les quatre ans. On reste dans l'attente d'une nouvelle communication de l'entreprise française.