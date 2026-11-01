L'équipe de Cyberattaque.org indique deux échantillons de 500 fiches, toutes rattachées à l'environnement informatique « ancier ». Autosur dispose justement d'un centre à Ancier, près de Gray, en Haute-Saône. Les fichiers pourraient donc sortir du logiciel de gestion de ce centre, ou d'un outil commun à plusieurs établissements du réseau pour le suivi de leurs clients. Rien n'indique en revanche que les centaines de milliers d'autres lignes de l'archive concernent Ancier.

D'après les informations obtenues par FrenchBreaches tard dans la soirée d'Halloween, les données proviendraient plutôt du service de formation professionnelle du réseau, SECTA Formations, et non des centres de contrôle technique. Le site spécialisé reconnaît que l'origine exacte des fichiers doit encore être confirmée.

La piste d'un vieux stock n'est pas écartée pour autant. En mars 2025, Autosur avait signalé à ses clients « un accès non autorisé à certaines données », dont leurs coordonnées et leurs plaques d'immatriculation . Un pirate disait alors détenir 10,7 millions de fiches, tandis que l'entreprise évoquait 4 millions de clients touchés. Les échantillons de ChimeraZ ne contiennent aucune plaque d'immatriculation, et le pirate ne précise ni quand ni comment il a extrait ses fichiers.