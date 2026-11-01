Google va maintenant tester la résistance de ses TPU à la chaleur et aux radiations en orbite. Au sol, ses chercheurs ont exposé une puce Trillium et son serveur hôte AMD à un faisceau de protons de 67 MeV. Ils ont relevé les premières anomalies dans la mémoire à haute bande passante, après une dose cumulée de 2 krad(Si), soit près de trois fois le seuil minimal de 750 rad(Si) que Google exige de ses composants.

Avec une dose estimée à 150 rad(Si) par an en orbite et une requête par seconde, ces chercheurs prévoient environ une réponse sur 3 millions entachée de calculs faussés sans alerte, dans un article publié ce mois-ci par la revue Joule. « Ce taux d’erreur est probablement acceptable pour l’inférence », écrivent-ils, mais ils manquent encore de données sur les effets de ces erreurs pendant l’entraînement d’un modèle.

Sur son orbite héliosynchrone, le satellite passe presque tout son temps au soleil, et ses ingénieurs n’ont pas eu à le charger de lourdes batteries. Il ne dispose malgré tout que d’environ 1 kilowatt d’électricité pour une mission prévue sur un an. Un sèche-cheveux consomme à peu près autant.

Pour rendre Suncatcher rentable, il faudra aussi faire baisser le prix des fusées. Dans une étude publiée en novembre 2025, les chercheurs de Google calculent qu’avec un lancement à 200 dollars le kilo, l’envoi d’un satellite, réparti sur toute sa durée de vie, reviendrait à une somme comprise entre 810 et 7 500 dollars par kilowatt et par an. Aux États-Unis, l’électricité d’un centre de données terrestre coûte entre 570 et 3 000 dollars par kilowatt et par an. Google estime que SpaceX pourrait proposer ce tarif aux alentours de 2035, et préfère construire ses prototypes longtemps avant.

D’ici là, l’entreprise prévoit d’envoyer en 2027 deux satellites reliés entre eux, toujours avec Planet. Avec ce duo, ses ingénieurs testeront des liaisons optiques entre satellites, pour vérifier que des puces réparties sur plusieurs engins peuvent se partager un même calcul d’apprentissage automatique.