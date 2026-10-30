Également appelée HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity), l’intégrité de la mémoire utilise la virtualisation pour isoler les vérifications d’intégrité du code destiné à s’exécuter dans le noyau Windows. Elle s’assure ainsi que les composants chargés à ce niveau respectent les règles de sécurité du système, pour lutter plus efficacement contre les rootkits et les attaques exploitant des pilotes vulnérables ou compromis.

Pour vérifier si cette protection est active sur votre ordinateur, ouvrez Sécurité Windows, puis rendez-vous dans Sécurité des appareils > Détails de l’isolation du noyau. Vous y trouverez l’option « Intégrité de la mémoire », en regard d’un interrupteur indiquant son état.

La mise à jour ne garantit toutefois pas son activation automatique, Microsoft vérifiant d’abord la compatibilité du matériel et des pilotes ainsi que l’impact potentiel sur les performances du système. L’éditeur respecte également les préférences existantes : si vous ou votre administrateur aviez volontairement désactivé cette protection, Windows ne reviendra pas sur cette décision.

Enfin, si un pilote incompatible empêche l’activation de l'intégrité de la mémoire, vérifiez si une version compatible est disponible via Windows Update ou auprès du fabricant.