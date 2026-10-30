Microsoft commence à déployer auprès du grand public l’activation automatique de l’intégrité de la mémoire. Cette protection renforce la sécurité de Windows 11 contre les pilotes malveillants, mais tous les ordinateurs ne sont pas éligibles.
Annoncé en septembre dernier, le renforcement de l’intégrité de la mémoire entre désormais dans sa phase de déploiement public. Microsoft vient de l’intégrer à la mise à jour facultative KB5127936, publiée le 28 octobre pour Windows 11 25H2 et 26H2. L’éditeur entend ainsi protéger davantage d’ordinateurs compatibles sur lesquels cette fonction était jusqu’ici inactive, sans demander d’intervention particulière à leurs propriétaires. Son activation s’effectue toutefois progressivement, après vérification de la configuration matérielle et logicielle de chaque machine.
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Comment contrôler que l’intégrité de la mémoire est active sur votre PC ?
Également appelée HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity), l’intégrité de la mémoire utilise la virtualisation pour isoler les vérifications d’intégrité du code destiné à s’exécuter dans le noyau Windows. Elle s’assure ainsi que les composants chargés à ce niveau respectent les règles de sécurité du système, pour lutter plus efficacement contre les rootkits et les attaques exploitant des pilotes vulnérables ou compromis.
Pour vérifier si cette protection est active sur votre ordinateur, ouvrez Sécurité Windows, puis rendez-vous dans Sécurité des appareils > Détails de l’isolation du noyau. Vous y trouverez l’option « Intégrité de la mémoire », en regard d’un interrupteur indiquant son état.
La mise à jour ne garantit toutefois pas son activation automatique, Microsoft vérifiant d’abord la compatibilité du matériel et des pilotes ainsi que l’impact potentiel sur les performances du système. L’éditeur respecte également les préférences existantes : si vous ou votre administrateur aviez volontairement désactivé cette protection, Windows ne reviendra pas sur cette décision.
Enfin, si un pilote incompatible empêche l’activation de l'intégrité de la mémoire, vérifiez si une version compatible est disponible via Windows Update ou auprès du fabricant.
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HVCI est une fonction de sécurité de Windows qui s’appuie sur l’hyperviseur (la couche de virtualisation) pour vérifier l’intégrité du code exécuté dans le noyau du système. L’idée est d’isoler ces contrôles du reste de Windows afin qu’un malware ait beaucoup plus de mal à les contourner. Concrètement, cela vise surtout les attaques qui passent par des pilotes (drivers) malveillants, vulnérables ou détournés, car les pilotes ont des droits très élevés. En bloquant le chargement de code noyau non conforme, HVCI réduit le risque de rootkits et d’élévations de privilèges au niveau système.
L’activation automatique dépend d’une vérification de compatibilité : matériel, paramètres de virtualisation et surtout pilotes installés. Certains drivers anciens ou mal conçus ne respectent pas les contraintes imposées par HVCI, et Windows peut alors refuser l’activation pour éviter des plantages ou des pertes de fonctionnalités. Microsoft peut aussi tenir compte de l’impact sur les performances, qui varie selon les machines et les charges de travail. Enfin, si la protection a été désactivée volontairement (par l’utilisateur ou l’administrateur), Windows respecte ce choix et ne force pas le changement.
L’isolation du noyau désigne un ensemble de mécanismes qui utilisent la virtualisation pour créer une zone d’exécution plus protégée pour certains composants sensibles de Windows. Cette séparation limite ce qu’un logiciel compromis peut faire, même s’il arrive à s’exécuter sur la machine. L’intégrité de la mémoire est l’une des options de cette isolation : elle se concentre sur la validation du code qui veut s’exécuter au niveau noyau, notamment les pilotes. Activer cette option revient donc à durcir l’accès à la partie la plus privilégiée du système.