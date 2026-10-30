De son côté, Apple a été sanctionnée en 2022 pour ne pas avoir stocké de données iCloud sur des serveurs locaux. Depuis l’invasion de l’Ukraine, le groupe a aussi suspendu ses ventes de produits et limité Apple Pay, mais il a gardé l’App Store, source de plusieurs litiges. Roskomnadzor lui a fait retirer des applications de VPN, et l’autorité de la concurrence a ouvert en août une procédure, car Apple ne préinstalle ni MAX ni la boutique d’applications RuStore sur ses appareils. Apple respecte en général les lois locales, mais il lui arrive de retirer une fonction plutôt que de s’y plier. En 2025, après une demande d’accès aux données des utilisateurs britanniques, elle a désactivé Advanced Data Protection au Royaume-Uni uniquement.