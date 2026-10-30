Pendant un appel, les deux applications s’envoient de petits messages pour lancer la communication et en suivre l’état. L’un d’eux, MediaState, indique si le micro est coupé, si la caméra est allumée et comment la vidéo est orientée. D’après NebuSec, le code chargé de lire ce message gérait mal les champs manquants et allait chercher des données dans une zone de mémoire qui ne lui était pas destinée. Ce problème a notamment été observé dans le code publié de la version 12.10.3. Quand le message contient une valeur de rotation, le code la contrôle, puis lit un autre champ, l’état de la vidéo, même s’il n’existe pas. La mouture suivante, 12.10.4, corrige cette lecture.