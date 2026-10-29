Alors que les ventes de consoles Xbox continuent de baisser, la patronne de Microsoft Gaming se veut positive, en indiquant que « la demande dépasse les stocks disponibles ».
Depuis plusieurs trimestres, les résultats de Xbox témoignent des difficultés rencontrées par Microsoft sur le marché des consoles. Au dernier trimestre fiscal publié, le chiffre d’affaires concernant le hardware Xbox a encore reculé de 14% sur un an (Microsoft se refusant toujours à dévoiler le moindre chiffre de ventes).
Une tendance qui illustre les difficultés persistantes de la division jeux vidéo de Microsoft, désormais tournée vers la prochaine génération de consoles, incarnée par Project Helix.
Des Xbox qui se vendent de moins en moins
Dans ce contexte, Asha Sharma, la patronne de Xbox, se veut néanmoins positive. Dans un message publié sur le réseau X, relayé par Kotaku, elle explique que Microsoft ne parvient pas à fabriquer autant de consoles que les joueurs souhaitent en acheter. La dirigeante pointe notamment la flambée du coût des composants, qui complique la production des machines.
« Les ventes de consoles restent limitées par l’offre, la demande étant supérieure au nombre de consoles disponibles » indique Asha Sharma. Difficile, dès lors, de résumer la situation à un simple manque d’intérêt pour les consoles Xbox. Mais cette explication mérite tout de même d’être confrontée à une certaine réalité du marché.
Xbox en rupture de stock… Mais pas partout
La Xbox Series X (sous toutes ses formes) est effectivement affichée comme indisponible sur le Microsoft Store, aux États-Unis comme en France. Pour autant, il ne faut pas en conclure que la machine est introuvable.
La console reste disponible auprès de nombreuses enseignes, spécialisées ou non, aux États-Unis. En France, des enseignes comme Micromania ou la Fnac proposent actuellement la console de Microsoft, sans aucune difficulté apparente.
La situation peut varier d’un distributeur à l’autre, mais une rupture sur la boutique officielle ne signifie pas nécessairement que toute l’offre est épuisée.
Mais sans données précises sur les commandes, les stocks ou encore les volumes de production, il reste bien difficile de vérifier l’affirmation de la dirigeante.
A 800 euros (et privée de nombreuses exclusivités), la Xbox Series X a-t-elle encore les arguments pour convaincre ?
Au-delà des stocks, Microsoft doit aussi composer avec un problème autrement plus délicat, à savoir l’attractivité de ses consoles Xbox Series. En novembre 2020, la Xbox Series X était commercialisée à 499 euros. Aujourd’hui, son prix officiel atteint 799,99 euros, soit une hausse de 300 euros en près de quatre ans. Une augmentation impossible à ignorer au moment de choisir une nouvelle console.
Pendant plusieurs années, Microsoft a progressivement ouvert son catalogue en portant certains de ses jeux exclusifs sur PlayStation 5. De quoi brouiller un peu plus les pistes pour les joueurs tentés par une Xbox.
Alors oui, la PS5 a elle aussi vu son prix grimper, passant de 499 euros à son lancement à 649 euros aujourd’hui. Mais pour 150 euros de moins que la Xbox Series X, elle donne accès aux exclusivités PlayStation, tout en permettant de profiter de certains jeux autrefois associés à l’écosystème Xbox, comme Halo Campaign Evolved, Forza Horizon, Sea of Thieves…
Asha Sharma a depuis annoncé un retour à davantage d’exclusivités (c’est le cas de l’excellent Gears of War E-Day, que l’on vous conseille vivement), mais les changements successifs de stratégie (et de prix) auront bien du mal à dissiper les doutes sur cette génération.
En attendant, Microsoft indique vouloir développer son programme de consoles reconditionnées afin d’étoffer les stocks disponibles à l’approche des fêtes de fin d’année 2026 et de la sortie très attendue d’un certain GTA 6.
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