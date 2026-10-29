Depuis plusieurs trimestres, les résultats de Xbox témoignent des difficultés rencontrées par Microsoft sur le marché des consoles. Au dernier trimestre fiscal publié, le chiffre d’affaires concernant le hardware Xbox a encore reculé de 14% sur un an (Microsoft se refusant toujours à dévoiler le moindre chiffre de ventes).

Une tendance qui illustre les difficultés persistantes de la division jeux vidéo de Microsoft, désormais tournée vers la prochaine génération de consoles, incarnée par Project Helix.