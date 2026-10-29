Sur One UI 9, l’écran d’accueil permet de choisir entre Google Search, Finder (l’outil de recherche de Samsung), les deux ou aucun. Cette barre Google n’a pas été développée par Samsung mais reprend ce que Google a fait dans Android 17. Sur les Pixel, la barre de recherche en bas de l’écran a été intégrée au Pixel Launcher pendant longtemps. Google a remplacé son code par celui de son widget de recherche, le même que sur la plupart des autres smartphones Android. Mais ici, contrairement à un widget classique, la barre reste fixée en bas de l’écran. Chez Motorola, la documentation d’Android 17 indique que cette barre est ancrée à la zone des favoris sur certains modèles, avec une option pour la supprimer.