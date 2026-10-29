DuckDuckGo reproche à Google d’avoir installé sa barre de recherche sur l’écran d’accueil des Samsung passés à One UI 9, et même chez ceux qui utilisent un autre moteur. Il est quand même possible de la retirer.
DuckDuckGo a publié sur X deux captures d’un écran d’accueil Samsung, avant et après la mise à jour. Sur la seconde, une barre Google vient s'incruster sous le widget DuckDuckGo, juste au-dessus du dock.
Une barre Google qui résiste à l’appui long
S’il est possible de retirer un widget en maintenant le doigt appuyé sur ce dernier, DuckDuckGo explique que la barre Google ne réagit pas à ce geste. Et c’est un design complètement volontaire de la part de Google pour forcer sa présence auprès des utilisateurs, même s’ils ne l’ont pas choisi.
À l’instar de Microsoft qui tente par tous les moyens de forcer Bing ou son navigateur Edge, nous avons donc ici un autre exemple de dark pattern. La barre de Google est un élément du système et son interrupteur est caché au sein des réglages. Il faut appuyer longuement sur une zone vide, ouvrir les paramètres de l’écran d’accueil et désactiver l’affichage de la recherche. On peut ensuite ajouter le widget DuckDuckGo depuis le sélecteur de widgets.
Sur One UI 9, l’écran d’accueil permet de choisir entre Google Search, Finder (l’outil de recherche de Samsung), les deux ou aucun. Cette barre Google n’a pas été développée par Samsung mais reprend ce que Google a fait dans Android 17. Sur les Pixel, la barre de recherche en bas de l’écran a été intégrée au Pixel Launcher pendant longtemps. Google a remplacé son code par celui de son widget de recherche, le même que sur la plupart des autres smartphones Android. Mais ici, contrairement à un widget classique, la barre reste fixée en bas de l’écran. Chez Motorola, la documentation d’Android 17 indique que cette barre est ancrée à la zone des favoris sur certains modèles, avec une option pour la supprimer.
Nous rapportions en novembre 2024 que DuckDuckGo accusait déjà Google de ne pas respecter l’article 6(3) du DMA, qui impose de faciliter le changement de moteur par défaut. Son vice-président chargé des affaires publiques estimait qu’il fallait encore plus de 15 étapes sur Android. Cette fois, l’option existe, mais Android Authority souligne que la difficulté est surtout de la trouver.
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