Le site interne de la Caisse d'allocations familiales (CAF), ainsi que l'application mobile, ne sont plus inaccessibles ce mercredi soir. Les bénéficiaires n'arrivent plus à accéder à leur compte.
À peine quelques jours après un arrêt contraint et forcé dû aux failles PHP, la CAF connaît de nouveau un empêchement informatique, pour ne pas dire une « panne ». Ce mercredi 28 octobre 2026, on nous signale que le site internet et l'application mobile de la Caisse d'allocations familiales ne sont plus accessibles. Dans le détail, c'est l'espace Mon Compte qu'il est impossible de consulter, comme Clubic a pu le consulter.
Le site de la CAF est en panne, l'application également en rade
Effectivement, il y a un gros souci du côté de la CAF. Il y a quelques jours, les opérations de maintenance liées aux failles PHP qui exposaient de nombreux sites internet étaient prévues, et une certaine communication avait été faite, même si les soucis avaient pu s'étirer au-delà de ce que certains avaient imaginé. Ce soir, c'est différent.
De nombreux signalements sont en train de remonter, d'un peu partout, pour signaler une impossibilité de se connecter à son espace. Cela concerne aussi bien l'application mobile que le site internet de la CAF. « L'application ne s'ouvre même pas, je suis bloquée sur le logo et c'est tout », explique Angèle. Un allocataire confirme qu'il est « impossible de se connecter via le site et l'application aussi », quand un autre écrivait, à 19h49, qu'il n'arrivait pas à se connecter « depuis une heure environ ».
Pour l'heure, la CAF n'a pas communiqué sur ce nouvel incident, qui pose d'autant plus problème qu'il intervient à une heure où beaucoup vont vouloir se connecter à leur compte.