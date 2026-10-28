De nombreux signalements sont en train de remonter, d'un peu partout, pour signaler une impossibilité de se connecter à son espace. Cela concerne aussi bien l'application mobile que le site internet de la CAF. « L'application ne s'ouvre même pas, je suis bloquée sur le logo et c'est tout », explique Angèle. Un allocataire confirme qu'il est « impossible de se connecter via le site et l'application aussi », quand un autre écrivait, à 19h49, qu'il n'arrivait pas à se connecter « depuis une heure environ ».