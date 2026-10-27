Sur l'application LCL comme sur l'espace client en ligne, le problème est le même. La page rame, et l'accès au compte est finalement impossible. « Nous ne pouvons donner suite à votre demande pour le moment », est l'un des messages remontés ce matin par les clients. Un autre évoque un laconique « problème technique ». Il n'est pour l'heure par possible de consulter son solde, passer une opération, ou ouvrir sa messagerie. Tout est à l'arrêt, sur téléphone comme sur ordinateur.