Depuis le début de la matinée, une panne LCL empêche de nombreux clients d’accéder à leurs comptes. L’application comme le site de la banque affichent des messages d’erreur, et les signalements se multiplient.
Une panne LCL perturbe l’accès aux comptes en ligne ce mardi 27 octobre, aussi bien sur l’application mobile que sur le site de la banque. Les signalements se sont multipliés depuis environ 9h00 sur des plateformes comme TotalBug et Downdetector, ainsi que sur les réseaux sociaux. Un incident qui, hélas, survient quelques jours après une panne historique sur le réseau mobile de l'opérateur Orange.
LCL est en panne ce mardi, impossible d’accéder à ses comptes sur l’appli et le site
Sur l'application LCL comme sur l'espace client en ligne, le problème est le même. La page rame, et l'accès au compte est finalement impossible. « Nous ne pouvons donner suite à votre demande pour le moment », est l'un des messages remontés ce matin par les clients. Un autre évoque un laconique « problème technique ». Il n'est pour l'heure par possible de consulter son solde, passer une opération, ou ouvrir sa messagerie. Tout est à l'arrêt, sur téléphone comme sur ordinateur.
Chez les clients, l'agacement l'emporte, car l'alerte n'est pas la première cette année. Le 1er avril, il avait été impossible de se connecter au site comme à l'appli pendant un moment. Le 12 mai également. Et le 9 juin, d'après l'historique, il avait fallu patienter jusqu'à la fin de matinée pour retrouver un service normal. LCL est « plus souvent en panne que les banques gratuites », déplore un client peut-être un brin de mauvaise foi.
Il est évidemment inutile de réinstaller l'application ou de marteler le bouton de connexion, car on le redit, les site et appli flanchent en même temps, chez de nombreux utilisateurs. La cause et la durée de l'incident restent pour l'heure inconnues. Le numéro du service client est le 09 69 36 30 30. Et prudence avec les e-mails ou SMS qui proposent de débloquer votre compte, car les escrocs raffolent de ces matinées noires.