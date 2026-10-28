Il faut savoir qu'Airbnb.org ne choisit pas seule les bénéficiaires. En effet, des associations, des mairies ou des services de l’État lui signalent les personnes qui ont besoin d’un toit. L’association leur remet alors des crédits, une sorte de bon d’achat, pour réserver elles-mêmes un logement sur Airbnb comme n’importe quel voyageur. Elles peuvent ainsi rester près de leurs proches, emmener leurs animaux ou trouver un lieu adapté à un handicap. Les hôtes sont payés normalement, et certains choisissent même de baisser leur tarif ou de reverser une partie de leurs gains. Airbnb, de son côté, paie les frais de fonctionnement de l’association, pour que les dons du public servent entièrement aux hébergements, et assure ne rien gagner sur ces séjours. Les inondations d’Istres, dans les Bouches-du-Rhône, ont permis de mettre le dispositif à l’œuvre la semaine dernière. Après 275 mm de pluie, soit 275 litres d’eau par mètre carré, la ville a dû reloger 88 personnes. Elle a dressé la liste des sinistrés à orienter vers Airbnb.org, qui peut les héberger jusqu’à 28 jours.