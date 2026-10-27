Samsung aura fait de 2026 une année pleine de smartphones. Car un quatrième modèle de luxe est sur le point de sortir !
Quel sera le smartphone pliable de l'année ? L'iPhone Duo, ou alors le Samsung Galaxy Z Fold 8 ? Dans tous les cas, Apple va être loin de son rival historique dans le domaine, au niveau du nombre de modèles qui sont lancés cette année. Car après le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Fold 8 Ultra, le Galaxy Z Flip 8, c'est un nouvel appareil dit W27 qui va arriver sur le marché. Et aujourd'hui, on le découvre en image !
Le Samsung W27 se révèle en images
Il y a quelques jours, on découvrait une première image publicitaire du quatrième smartphone pliable de Samsung, le W27. Il s'agit d'un smartphone plutôt de luxe, que Samsung va lancer ce 29 octobre, et que vous pouvez dorénavant découvrir dans des images fuitées sur X par Evan Blass, ci-dessous.
La version ici proposée est dite Aura Blue. Le smartphone affiche un design bleu et doré sur les bords qui réussit très bien esthétiquement parlant. Pour ce qui est à l'intérieur, la fiche technique devrait être la même que le Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Un smartphone qui sera exclusif à la Chine
Pour la version mise en vente, on s'attend à ce qu'une seule version avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage soit mise en vente. Niveau prix, il faudra évidemment s'attendre à une étiquette avec un très gros chiffre dessus, sachant que le Galaxy Z Fold 8 Ultra est déjà cher (à partir de 2 199€) et que cet appareil le sera plus encore.
Enfin, pour ceux qui auraient eu le coup de coeur, il faut quand même que l'on vous précise que ce smartphone ne sera vendu qu'en Chine ! Alors, si jamais vous vouliez tout de même vous le procurer, il sera nécessaire d'aller le chercher directement à la source, avec une petite importation à la clé.