Il y a quelques jours, on découvrait une première image publicitaire du quatrième smartphone pliable de Samsung, le W27. Il s'agit d'un smartphone plutôt de luxe, que Samsung va lancer ce 29 octobre, et que vous pouvez dorénavant découvrir dans des images fuitées sur X par Evan Blass, ci-dessous.

La version ici proposée est dite Aura Blue. Le smartphone affiche un design bleu et doré sur les bords qui réussit très bien esthétiquement parlant. Pour ce qui est à l'intérieur, la fiche technique devrait être la même que le Galaxy Z Fold 8 Ultra.