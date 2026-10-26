La mesure est très contraignante, puisqu'elle exclut à la fois les véhicules à essence ou diesel mais aussi les hybrides non-rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. Pour le moment, les taxis londoniens que l'on connaît tous, les traditionnels Black Cab, sont eux exclus de la consultation.

Il faut noter qu'à Londres aujourd'hui, 35,5% des VTC sont aujourd'hui totalement électriques, quand les hybrides rechargeables représentent 35,2% de la flotte. Et si en France, ce genre de mesure se mettait en place, elle se ferait clairement au détriment de l'hybride non-rechargeable. Car selon des statistiques du ministère du Développement durable, en 2024, les motorisations essence et diesel ne représentaient plus que, respectivement, 2 et 11% du parc de l'ensemble des VTC français. Même chez les taxis parisiens, seuls 18% étaient encore au moteur thermique (16% diesel et 2% essence). Seuls les taxis de province sont encore largement amendables, 72% d'entre eux roulant encore au diesel en 2024.