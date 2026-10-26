À Londres, on veut encore pousser plus loin l'électrification de la flotte des VTC. En 2028, l'électrique devrait être une obligation et non plus un choix pour ces véhicules.
L'électrification du parc automobile, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, va aussi passer par celle des taxis et des VTC. En France, depuis le 1er septembre dernier, une aide pouvant aller jusqu'à 5 500 € est ainsi disponible pour les taxis afin d'acheter ou de louer un véhicule électrique. À Londres, ce même objectif pourrait passer par des contraintes plus importantes.
Les nouveaux VTC à Londres devraient devoir adopter automatiquement la motorisation électrique à partir de 2028
C'est une consultation qui va avoir de l'importance. L'organisme en charge de la régulation des transports à Londres, Transport for London (TfL), a en effet lancé une consultation publique qui pourrait durcir les conditions pour êre VTC.
La mesure principale tient au fait que seuls les véhicules 100% électriques deviendraient admissibles pour les nouveaux entrants sur le marché des VTC à partir de 2028. Une mesure qui toucherait autant les grandes plateformes comme Uber que le minicabs.
Le diesel et l'essence, déjà du passé pour les VTC en France
La mesure est très contraignante, puisqu'elle exclut à la fois les véhicules à essence ou diesel mais aussi les hybrides non-rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. Pour le moment, les taxis londoniens que l'on connaît tous, les traditionnels Black Cab, sont eux exclus de la consultation.
Il faut noter qu'à Londres aujourd'hui, 35,5% des VTC sont aujourd'hui totalement électriques, quand les hybrides rechargeables représentent 35,2% de la flotte. Et si en France, ce genre de mesure se mettait en place, elle se ferait clairement au détriment de l'hybride non-rechargeable. Car selon des statistiques du ministère du Développement durable, en 2024, les motorisations essence et diesel ne représentaient plus que, respectivement, 2 et 11% du parc de l'ensemble des VTC français. Même chez les taxis parisiens, seuls 18% étaient encore au moteur thermique (16% diesel et 2% essence). Seuls les taxis de province sont encore largement amendables, 72% d'entre eux roulant encore au diesel en 2024.