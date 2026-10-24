Les trois partenaires n’ont pas nommé les cinq communes du nord-ouest concernées par la première phase, et les itinéraires seront choisis avec elles et les autorités compétentes. Le patron de Bolt promet un service partagé, « qu’il s’agisse de faciliter l’accès aux transports en commun ou de desservir des trajets qui restent aujourd’hui difficiles à effectuer ». La Métropole cite aussi les déplacements aux heures creuses et la desserte des grands événements. Chez Stellantis, Ned Curic, directeur de l’ingénierie et de la technologie, souhaite une mobilité sans conducteur « qui complète les transports en commun et rende les déplacements quotidiens plus simples et plus accessibles ». Si vous habitez l’une de ces communes, vous pourriez donc réserver un trajet jusqu’à votre gare ou votre lieu de travail sur la plateforme de Bolt.

Les partenaires conditionnent toutefois le service commercial de 2030 à l’obtention des autorisations nécessaires. En France, un projet de navettes publiques sans conducteur est en cours à Châteauroux, alors qu’aucun texte n’encadre encore un service de robotaxi commercial à la demande. Pendant la première phase, la Métropole supervisera l’évaluation de la sécurité du service et de son accueil par les usagers, et le déploiement initial sera soumis à une évaluation indépendante avant toute extension. « Le progrès technologique n’a de sens que lorsqu’il apporte des bénéfices concrets à nos concitoyens », a prévenu Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris.