L’intelligence artificielle ne devrait pas se contenter de transformer quelques tâches administratives. Selon Bill Gates, ses progrès pourraient remettre en cause l’organisation même du travail , notamment dans la comptabilité, le droit ou le développement logiciel. Les métiers manuels seraient ensuite concernés, à mesure que les robots gagneront en autonomie.

Dans un essai publié le 26 août, il prévenait déjà que « de nouveaux emplois apparaîtront, mais sans politiques adaptées, ils seront bien moins nombreux qu’aujourd’hui ».

Les risques ne s’arrêteraient d’ailleurs pas à l’emploi. Gates redoute également la multiplication des cyberattaques, le recours à l’IA pour préparer des actes de bioterrorisme et l’influence des compagnons virtuels sur les plus jeunes.

Pour autant, il refuse de se ranger parmi les catastrophistes. « Je ne suis pas un prophète de malheur », insiste-t-il dans Decoder. Son inquiétude porte surtout sur notre capacité à encadrer une technologie dont les usages progressent plus vite que les réponses politiques.