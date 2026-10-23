En Ouganda, les policiers ont arrêté 365 ressortissants étrangers et démantelé deux réseaux transnationaux de fraude à l’investissement et aux pensions de retraite. Interpol évoque un modèle de centres d’appels tournants, où des escrocs récitaient des textes préparés pour orienter des retraités vers de fausses plateformes de trading. Au Nigeria, un suspect faisait la promotion d’une fraude à l’investissement sur des messageries, et les enquêteurs ont retracé plus de 2,4 millions de dollars de fonds suspects, blanchis pour une bonne part en cryptomonnaies.

Neuf personnes ont été arrêtées dans deux centres illégaux de minage de cryptomonnaies en Angola, où les policiers ont saisi plus de 2 000 machines et six postes de transformation électrique installés illégalement. Ces seuls postes valaient plus d’un million de dollars. Les policiers tanzaniens ont fermé une application de prêt malveillante, et leurs collègues gabonais un réseau d’escroquerie à l’importation de véhicules qui opérait sur les réseaux sociaux.

L’opération Serengeti 2.0 avait abouti en 2025 à 1 209 arrestations et à la récupération de 97,4 millions de dollars. Cette année encore, les enquêteurs ont commencé par les serveurs et les noms de domaine avant de remonter aux escrocs. « Les criminels ne peuvent pas opérer sans infrastructure. Ils doivent la construire, la connecter et l’entretenir, et ces activités créent des occasions de les retrouver », explique Jacomo Piccolini, vice-président chargé des partenariats de données chez Team Cymru.