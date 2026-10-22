À compter du 20 novembre 2026, Airbnb appliquera une nouvelle politique concernant les règles imposées aux voyageurs. Elle concernera les réservations effectuées à partir de cette date, y compris lorsque le séjour est prévu plusieurs mois plus tard.

Les propriétaires ne pourront plus exiger des tâches nécessitant un effort ou un temps important, normalement prises en charge par une personne chargée du ménage. Airbnb cite plusieurs exemples : défaire les lits, laver et ranger la vaisselle ou encore transporter les poubelles à l’extérieur de la propriété.

En revanche, pas question de transformer les logements en dépotoirs. Les voyageurs devront toujours respecter les lieux et les laisser dans un état raisonnable. Il restera également possible de leur demander de déposer la vaisselle sale dans l’évier ou de jeter leurs déchets dans les conteneurs prévus.

Autre changement important : toutes les règles devront être indiquées clairement sur l’annonce avant la réservation. Impossible, donc, de découvrir une nouvelle liste d’obligations dans un message envoyé la veille du départ ou sur une feuille placardée dans la cuisine.

Les propriétaires qui ne respecteraient pas ces consignes s’exposent à des avertissements, à une réduction de la visibilité de leur annonce et, en cas de manquements persistants, à des sanctions plus importantes.