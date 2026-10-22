Airbnb va interdire aux propriétaires d’imposer certaines corvées ménagères à leurs voyageurs, comme défaire les lits ou laver la vaisselle avant leur départ. Une décision qui devrait soulager les vacanciers, mais qui provoque déjà la colère de nombreux hôtes.
Vous avez déjà loué un Airbnb et découvert, la veille de votre départ, une liste de tâches ménagères longue comme le bras ? Entre les draps à retirer, la vaisselle à laver et les poubelles à sortir, certains séjours se terminent parfois par une petite séance de ménage. Le tout alors que des frais de nettoyage figurent déjà sur la facture. Airbnb semble avoir entendu les critiques et vient d’annoncer de nouvelles règles pour encadrer les demandes des propriétaires. Ces derniers, en revanche, ne voient pas forcément cette décision d’un très bon œil.
Airbnb met fin aux listes de corvées interminables
À compter du 20 novembre 2026, Airbnb appliquera une nouvelle politique concernant les règles imposées aux voyageurs. Elle concernera les réservations effectuées à partir de cette date, y compris lorsque le séjour est prévu plusieurs mois plus tard.
Les propriétaires ne pourront plus exiger des tâches nécessitant un effort ou un temps important, normalement prises en charge par une personne chargée du ménage. Airbnb cite plusieurs exemples : défaire les lits, laver et ranger la vaisselle ou encore transporter les poubelles à l’extérieur de la propriété.
En revanche, pas question de transformer les logements en dépotoirs. Les voyageurs devront toujours respecter les lieux et les laisser dans un état raisonnable. Il restera également possible de leur demander de déposer la vaisselle sale dans l’évier ou de jeter leurs déchets dans les conteneurs prévus.
Autre changement important : toutes les règles devront être indiquées clairement sur l’annonce avant la réservation. Impossible, donc, de découvrir une nouvelle liste d’obligations dans un message envoyé la veille du départ ou sur une feuille placardée dans la cuisine.
Les propriétaires qui ne respecteraient pas ces consignes s’exposent à des avertissements, à une réduction de la visibilité de leur annonce et, en cas de manquements persistants, à des sanctions plus importantes.
Les propriétaires dénoncent une décision injuste
Ces nouvelles règles s’inscrivent dans une stratégie plus large d’Airbnb, qui entend simplifier le quotidien de ses utilisateurs. Après avoir élargi son application aux hôtels, aux transports et même à la livraison de courses, la plateforme s’attaque désormais à un autre irritant bien connu des voyageurs : les corvées imposées avant le départ. Une initiative qui ne fait pourtant pas l’unanimité. Comme le rapporte WIRED, ces nouvelles règles provoquent une véritable levée de boucliers chez certains propriétaires.
Sur les forums et les réseaux sociaux, plusieurs hôtes estiment qu’Airbnb les empêche désormais de faire respecter des consignes élémentaires. D’autres craignent une augmentation des coûts de nettoyage, qu’ils pourraient être tentés de répercuter sur le prix des locations. Certains envisagent même de quitter la plateforme.
La contestation ne se limite d’ailleurs pas aux États-Unis. Sur le forum communautaire français d'Airbnb, des propriétaires appellent déjà à protester contre cette nouvelle politique.
Du côté des voyageurs, l’accueil est nettement plus favorable. Beaucoup dénonçaient depuis longtemps une contradiction assez agaçante : payer des frais de ménage parfois conséquents, puis devoir nettoyer une bonne partie du logement avant de rendre les clés.
Ces frais ne disparaissent pas pour autant. Airbnb autorise toujours les propriétaires à les facturer pour couvrir le nettoyage habituel entre deux réservations. La plateforme rappelle cependant qu'ils ne peuvent pas imposer de pénalité supplémentaire simplement parce qu’un voyageur n’a pas effectué une corvée précise.
Il faudra voir comment ces nouvelles règles seront appliquées dans les logements présentant des contraintes particulières. Airbnb se réserve la possibilité d’accorder certaines exceptions, notamment lorsque les caractéristiques du lieu le justifient.
Pour les prochaines vacances, il faudra donc toujours faire preuve d’un minimum de savoir-vivre. Un coup d’éponge ne fait pas de mal, mais vous ne devriez plus avoir à passer l’aspirateur avant de quitter un appartement dont vous avez déjà payé le ménage.
- Le plus grand choix de logements au monde
- Variété des hébergements proposés
- Système d'avis authentiques