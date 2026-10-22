Lazarus inventorie les machines infectées avec LPEClient depuis 2019 et ses développeurs ont profondément remanié ce programme. Dans FlashHole, les pirates lui envoient quatre clés publiques ML-KEM-1024 depuis leur serveur de commande. Le NIST américain a standardisé ML-KEM en 2024 afin de protéger les échanges de clés contre les futurs ordinateurs quantiques. Quatre secrets partagés sont tirés de ces clés puis réunis en une clé de 256 octets, avec laquelle la réponse du serveur est déchiffrée par l'algorithme Threefish.

Cette réponse contient Cubridge, chargée directement en mémoire sans passer par le disque. Avec cette porte dérobée, les pirates prennent la main sur le poste et installent un outil de vol des mots de passe enregistrés dans Chrome ou Edge. « Le recours à la cryptographie post-quantique montre que le groupe veut cacher les charges suivantes », écrit Sojun Ryu, chercheur chez Kaspersky. Sans la clé privée restée sur le serveur des pirates, les équipes de sécurité ne peuvent pas reconstituer le programme livré à partir du trafic réseau enregistré, même avec un futur ordinateur quantique.

Lazarus a donc emprunté un standard encore récent chez les défenseurs. Les messages de Signal et de Tuta sont chiffrés avec ML-KEM, associé à un échange de clés classique. En France, l'ANSSI réclamera la cryptographie post-quantique dès 2027 aux produits candidats à sa qualification, et déconseille tout achat d'équipement sans ce chiffrement après 2030.