Malgré leurs origines communes, Fiat ne compte pas simplement reprendre la recette de Citroën, et préfère pour le moment garder ses cartes en main. Pas question donc de dévoiler son modèle en même temps que le concept français, même si le projet serait déjà bien avancé. Arnaud Belloni annonce un parti pris stylistique bien différent de celui de la 2 CV, avec une Fiat Koala qui ne jouera pas la carte du néo-rétro.