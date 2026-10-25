Après la Panda et le Grizzly, Fiat pourrait accueillir un nouveau représentant du règne animal dans sa gamme : le Koala. Cette petite voiture électrique, attendue d’ici 2028, sera une cousine de la future Citroën 2 CV.
La (toute) petite voiture électrique populaire n’a pas dit son dernier mot. Alors que Citroën a surpris le public du Mondial de l’Auto 2026 avec son concept de nouvelle 2 CV électrique, Fiat prépare sa propre interprétation de la mini citadine accessible. Son nom, Koala, a déjà été déposé par le constructeur italien. Et derrière cette appellation se dessine un projet qui espère donner un nouveau souffle à l’esprit de la Panda.
Fiat Koala : une cousine italienne de la 2 CV
La marque italienne travaille sur une petite voiture qui partagerait une partie de sa base technique avec la future 2 CV électrique, tout en revendiquant sa propre identité. Arnaud Belloni, le patron du marketing de Fiat, a confirmé l’existence de ce projet auprès du média britannique Autocar.
Malgré leurs origines communes, Fiat ne compte pas simplement reprendre la recette de Citroën, et préfère pour le moment garder ses cartes en main. Pas question donc de dévoiler son modèle en même temps que le concept français, même si le projet serait déjà bien avancé. Arnaud Belloni annonce un parti pris stylistique bien différent de celui de la 2 CV, avec une Fiat Koala qui ne jouera pas la carte du néo-rétro.
L’appellation Koala s’inscrit pour sa part dans une stratégie de dénominations inspirées du monde animal, dans le sillage de la Panda et du Grizzly. À défaut de Koala, à Paris, Fiat a tenu à présenter un autre véhicule, à savoir le Multiplay, qui conserve l’idée des six places (du Multipla) tout en ajoutant une carrosserie capable de se transformer selon les usages.
Une (toute) petite citadine électrique autour de 15 000 euros ?
Derrière cette future cousine italienne Koala, l’enjeu est aussi économique. En partageant sa plateforme et certains composants avec la Citroën, Fiat (qui appartient lui aussi au groupe Stellantis) pourrait réduire les coûts de développement et de production. L’objectif est de proposer une petite voiture électrique plus accessible que la plupart des modèles actuellement commercialisés en Europe.
Stellantis pourrait également s’appuyer sur des composants issus de son partenariat avec le constructeur chinois Leapmotor. Une piste qui permettrait là encore de contenir les coûts, même si les caractéristiques techniques définitives de la Koala restent inconnues à l’heure actuelle.
La future Citroën 2 CV électrique est attendue à l’horizon 2028, et la Koala pourrait logiquement suivre une trajectoire comparable, même si Fiat n’a pas encore communiqué de calendrier précis. Un prix d’environ 15 000 euros est évoqué pour cette nouvelle génération de petites voitures électriques populaires (e-car).