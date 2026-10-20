Monique et Sophie, deux grands-mères, discutent à voix haute avec ChatGPT dans la première campagne publicitaire d'OpenAI en France. Avec trois films diffusés depuis le 19 octobre à la télévision de rattrapage et sur les plateformes de streaming, l'entreprise veut convaincre le public d'essayer le mode vocal de son assistant.
Quatre jours plus tôt, OpenAI avait ajouté à ChatGPT Aube et Rivage, deux voix conçues pour mieux prononcer le français. OpenAI les met en avant dans ses films, avec un argument hérité de l'été. Depuis le déploiement de GPT-Live en juillet, vous pouvez couper la parole à ChatGPT au milieu d'une phrase, car l'assistant continue d'écouter pendant qu'il parle.
Dans la campagne, ChatGPT encaisse les interruptions et traduit en direct. Si vous l'essayez avec l'offre gratuite ou Go, vous tomberez en revanche sur une version allégée de cette voix, avec des publicités dans l'application.
Couper la parole à ChatGPT, un usage mis en scène par OpenAI
Dans le premier film, Monique demande une explication simple, puis Hakim, apprenti comédien, tente d'interrompre l'assistant au milieu de sa réponse. Sophie vérifie ensuite des dates pour une visite du Paris historique et prend rendez-vous chez le coiffeur. Dans le dernier film, Hakim fait traduire en direct sa présentation de comédien, avec une carrière internationale en tête. L'équipe de tournage apparaît à l'image et les personnages s'écartent du texte prévu, de quoi montrer un assistant capable de garder le fil malgré les dérapages.
Au passage, OpenAI cherche à clarifier la différence entre la dictée vocale, qui produit un message écrit à partir de la parole, et ChatGPT Voix, conçu pour discuter à l'oral. Les deux fonctions sont d'ailleurs comptées ensemble dans les chiffres de l'entreprise, qui annonçait en juillet plus de 150 millions de personnes chaque semaine pour la voix et la dictée.
Sur la page de présentation du mode vocal, OpenAI propose même une grand-mère dans ses exemples de requêtes, « Aide-moi à parler à ma grand-mère. Traduis tout ce que nous disons du français à l'anglais ». Trois grands-mères présentaient aussi GPT-Live dans le film américain diffusé en juillet, et Brandon McGraw, directeur marketing grand public par intérim d'OpenAI, résumait alors l'idée de ce film. « Au lieu de mettre en avant l'architecture du modèle, nous montrons ce que cette avancée signifie pour une personne ordinaire, c'est-à-dire parler naturellement et être comprise », expliquait-il.
Sans abonnement Plus, une voix allégée et des publicités
Si la pub vous donne envie d'essayer, regardez d'abord votre formule. OpenAI réserve le modèle GPT-Live-1.1 complet aux abonnés Plus et aux offres supérieures, et les comptes gratuits et Go reçoivent une version plus légère. Vous ne pourrez pas non plus filmer un objet ni partager votre écran en mode Live, car OpenAI garde ces deux fonctions dans l'ancien mode vocal avancé, pour les abonnés payants sur iOS et Android.
OpenAI affiche aussi, depuis le 24 août, des publicités sous les réponses de ChatGPT aux utilisateurs des offres gratuite et Go. L'entreprise est donc à la fois acheteuse d'espaces publicitaires pour sa campagne et vendeuse d'emplacements dans ChatGPT. Son agence média PHD a réservé des espaces sur TF1+, M6+, Canal+, Netflix, Prime Video et Disney+, et une version longue de 2 minutes 20 est disponible sur YouTube. D'après Influencia, OpenAI cherche ainsi à gagner à la fois des utilisateurs et des annonceurs, quelques semaines après l'ouverture de sa régie en France.
« Nous espérons que nos grands-mères donneront à chacun l'envie de découvrir ce qu'il peut accomplir au quotidien avec le mode voix », a déclaré Elke Karskens, directrice du marketing international d'OpenAI. Encore faut-il trouver Aube et Rivage. Dans les paramètres de ChatGPT, les voix proposées varient selon les comptes, et certains spectateurs chercheront ces deux voix en vain.