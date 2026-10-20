Dans le premier film, Monique demande une explication simple, puis Hakim, apprenti comédien, tente d'interrompre l'assistant au milieu de sa réponse. Sophie vérifie ensuite des dates pour une visite du Paris historique et prend rendez-vous chez le coiffeur. Dans le dernier film, Hakim fait traduire en direct sa présentation de comédien, avec une carrière internationale en tête. L'équipe de tournage apparaît à l'image et les personnages s'écartent du texte prévu, de quoi montrer un assistant capable de garder le fil malgré les dérapages.

Au passage, OpenAI cherche à clarifier la différence entre la dictée vocale, qui produit un message écrit à partir de la parole, et ChatGPT Voix, conçu pour discuter à l'oral. Les deux fonctions sont d'ailleurs comptées ensemble dans les chiffres de l'entreprise, qui annonçait en juillet plus de 150 millions de personnes chaque semaine pour la voix et la dictée.

Sur la page de présentation du mode vocal, OpenAI propose même une grand-mère dans ses exemples de requêtes, « Aide-moi à parler à ma grand-mère. Traduis tout ce que nous disons du français à l'anglais ». Trois grands-mères présentaient aussi GPT-Live dans le film américain diffusé en juillet, et Brandon McGraw, directeur marketing grand public par intérim d'OpenAI, résumait alors l'idée de ce film. « Au lieu de mettre en avant l'architecture du modèle, nous montrons ce que cette avancée signifie pour une personne ordinaire, c'est-à-dire parler naturellement et être comprise », expliquait-il.