Google n'a toutefois pas attendu OpenAI pour soigner les conversations vocales. Gemini Live propose déjà des échanges particulièrement naturels avec la possibilité de poursuivre certaines tâches en arrière-plan.

L'assistant de Google conserve surtout un avantage pratique. Sur smartphone, il peut analyser ce que filme la caméra ou ce qui apparaît à l'écran. Pratique pour demander de l'aide devant un appareil récalcitrant ou comprendre une manipulation sans avoir à tout décrire.

La caméra et le partage d’écran restent toutefois disponibles dans l’ancien mode vocal de ChatGPT pour les abonnés Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu sur iOS et Android. Pour les retrouver, il faut réactiver le mode avancé dans les paramètres de l'appli, lancer une conversation vocale, puis toucher le bouton + à gauche du champ de saisie. Ces fonctions bien pratiques ne sont étrangement pas encore intégrées au nouveau mode Live.