OpenAI améliore le mode vocal de ChatGPT avec GPT-Live-1.1 et treize nouvelles voix, dont deux spécialement conçues pour le français. Une évolution bienvenue pour rendre les échanges plus naturels, même si Gemini conserve quelques avantages de taille.
Discuter avec ChatGPT en français pouvait parfois donner l'impression de parler à un Américain qui maîtrisait parfaitement notre langue, mais pas toujours sa prononciation. OpenAI entend corriger ce défaut avec GPT-Live-1.1, une nouvelle version de son modèle vocal déployée depuis le 15 octobre. Au programme : des accents plus crédibles, des échanges plus fluides et de nouvelles voix pour plusieurs langues.
Deux voix françaises pour des conversations plus naturelles
Baptisées Aube et Rivage, les deux nouvelles voix françaises doivent permettre à ChatGPT de s'exprimer avec une prononciation plus familière à nos oreilles. OpenAI enrichit également son catalogue pour l'allemand, le hindi, le coréen, le japonais et l'espagnol mexicain, tandis que les anglophones accueillent notamment une voix baptisée Bubbie.
Les nouveautés ne concernent pas seulement l'accent. Le modèle doit aussi mieux respecter les consignes de l'utilisateur et éviter certaines répétitions qui donnaient jusqu'ici aux conversations un caractère un peu artificiel.
Les voix se sélectionnent dans les paramètres de ChatGPT, avec une disponibilité qui peut varier selon les comptes. Le nouveau modèle vocal équipe les abonnés Plus et les offres supérieures, tandis que les utilisateurs gratuits et Go disposent d'une version allégée.
ChatGPT apprend aussi à mieux tenir la conversation
L'intérêt de Live tient également à son fonctionnement technique. Son architecture full-duplex lui permet d'écouter pendant qu'il parle, ce qui autorise les interruptions sans attendre qu'il ait terminé sa phrase. Un comportement nettement plus proche d'une conversation humaine qu'un assistant attendant systématiquement son tour.
Lorsqu'une demande nécessite des recherches ou un raisonnement plus poussé, Live peut également solliciter un autre modèle en arrière-plan. GPT-Live-1.1 promet de mieux gérer ces transitions et de varier ses interventions pendant l'attente, plutôt que de répéter inlassablement les mêmes formules.
Face à Gemini, la bataille ne se joue plus seulement à l'oral
Google n'a toutefois pas attendu OpenAI pour soigner les conversations vocales. Gemini Live propose déjà des échanges particulièrement naturels avec la possibilité de poursuivre certaines tâches en arrière-plan.
L'assistant de Google conserve surtout un avantage pratique. Sur smartphone, il peut analyser ce que filme la caméra ou ce qui apparaît à l'écran. Pratique pour demander de l'aide devant un appareil récalcitrant ou comprendre une manipulation sans avoir à tout décrire.
La caméra et le partage d’écran restent toutefois disponibles dans l’ancien mode vocal de ChatGPT pour les abonnés Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu sur iOS et Android. Pour les retrouver, il faut réactiver le mode avancé dans les paramètres de l'appli, lancer une conversation vocale, puis toucher le bouton + à gauche du champ de saisie. Ces fonctions bien pratiques ne sont étrangement pas encore intégrées au nouveau mode Live.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code