Quand une activité secondaire devient une entreprise à part entière, les habitudes changent, et les risques aussi. Certains signaux doivent vous mettre la puce à l’oreille et vous pousser à revoir vos outils de protection :

Le premier signal, c’est de ne plus travailler seul. Dès que d’autres personnes se retrouvent à manipuler vos outils et vos fichiers, les choses se compliquent. Chacune d’elles a ses propres accès, ses propres mots de passe et ses propres appareils. Et plus il y a de comptes à gérer, plus il y a de portes d’entrée possibles pour des pirates.

Un autre signal, très courant, est la multiplication des outils. On ajoute parfois sans trop s’en rendre compte de nouvelles applications et il devient plus difficile de tous les garder à jour et bien sécurisés.

Le troisième signal, c’est de vous sentir devenir une cible. Les petites entreprises sont très souvent visées par des messages frauduleux, car elles sont réputées moins bien protégées. Le phishing s’est beaucoup développé, notamment parce que l’IA rend ces messages plus crédibles et plus faciles à produire en grand nombre.

En tout cas, si vous vous reconnaissez dans l’une de ces situations, il est temps de faire le point sur votre sécurité numérique et d’adapter vos mesures de protection.