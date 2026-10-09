Il ne faut pas croire que, parce qu’on est une petite structure, on est à l’abri des cyberattaques. Bien au contraire, les entreprises disposant de moyens limités représentent des cibles de choix pour les cybercriminels. Et parmi toutes ces sociétés, celles spécialisées dans les services financiers doivent redoubler de vigilance.

Cabinets comptables, experts fiscaux, courtiers en crédits et conseillers financiers… Ces entreprises traitent chaque jour des informations sensibles qui intéressent les cybercriminels, notamment parce qu’elles peuvent être exploitées pour de la fraude, en particulier l’usurpation d’identité, et qu’elles se revendent très bien sur le marché noir.

Tout l’enjeu est donc de savoir comment limiter son exposition et réagir en cas d’incident ?