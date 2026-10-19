Quand Xavier Niel est entré au capital de Vodafone, le communiqué annonçant la nouvelle expliquait que le milliardaire français ne souhaitait pas devenir actionnaire majoritaire de l'entreprise. Mais ceux qui ont vu dans cette annonce une façon d'indiquer que l'investissement serait limité à cette opération se sont trompés.

En effet, La lettre de l'Expansion nous informe aujourd'hui que l'homme d'affaires a continue à petit à petit racheter d'autres actions de Vodafone durant l'été dernier. Des achats qui représenteraient plus d'un milliard d'euros (avec un investissement se montant au final à environ 6,3 milliards d'euros), et qui feraient de Xavier Niel le détenteur de 20% du capital de Vodafone.