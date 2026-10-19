Par exemple, sur l'évaluation de l'ouverture d'esprit (notée sur 5), ChatGPT-4o a obtenu une moyenne de 4,74 en anglais contre 4,81 en mandarin. À l'inverse, DeepSeek-V3 s'est hissé à 4,83 en anglais contre 4,81 en mandarin. De son côté, Gemini 2.0 Flash a affiché une conscience professionnelle plus élevée et une émotivité négative plus faible lorsqu'il était interrogé en mandarin. En comparant ces profils aux données d'enquêtes humaines issues des États-Unis, de Chine et de France, les chercheurs ont constaté qu'aucun modèle ne correspondait parfaitement au groupe humain de référence de son pays d'origine ou de sa langue.