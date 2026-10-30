Les assistants IA savent déjà rédiger, synthétiser et répondre à une tonne de questions. Mais cela nécessite souvent de leur fournir le bon contexte, de copier-coller les informations utiles et de récupérer manuellement le résultat.

Mais une IA qui prend aussi en charge des tâches quotidiennes (e-mail à résumer, document à retrouver, fichiers à classer, réunion à préparer…) directement sur votre Mac, c’est précisément la promesse d'Eney, un assistant développé par MacPaw, à l’origine notamment de CleanMyMac et de Setapp.