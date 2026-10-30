Rédiger un e-mail, retrouver un document, organiser ses fichiers, préparer sa journée… Avec Eney, MacPaw veut nous faire gagner du temps, en transformant l’intelligence artificielle en un véritable assistant personnel, directement intégré à macOS.
Les assistants IA savent déjà rédiger, synthétiser et répondre à une tonne de questions. Mais cela nécessite souvent de leur fournir le bon contexte, de copier-coller les informations utiles et de récupérer manuellement le résultat.
Mais une IA qui prend aussi en charge des tâches quotidiennes (e-mail à résumer, document à retrouver, fichiers à classer, réunion à préparer…) directement sur votre Mac, c’est précisément la promesse d'Eney, un assistant développé par MacPaw, à l’origine notamment de CleanMyMac et de Setapp.
Eney : une IA qui ne se contente pas de répondre
Avant tout, il convient de préciser que Eney n’est pas un simple chatbot auquel on pose des questions. Il est décrit comme « un assistant IA proactif », conçu exclusivement pour Mac, qui cherche à accomplir des tâches concrètes dans l’environnement de travail de l’utilisateur.
Besoin de faire le point sur vos messages ? Eney peut vous aider à rédiger ou résumer des e-mails. Vous croulez sous les documents ? Il peut en synthétiser le contenu, et même vous aider à organiser votre dossier. Vous voulez démarrer la journée sans passer vingt minutes à consulter votre calendrier et vos notes ? L’assistant peut préparer un aperçu de votre programme du jour.
L’intérêt ici est de limiter les manipulations entre les applications. Pour cela, Eney se connecte aux outils compatibles que vous utilisez déjà, notamment Calendrier, Mail, Notes, Fichiers… Il peut ainsi s’appuyer sur les informations pertinentes pour exécuter certaines demandes, plutôt que de vous obliger à tout rassembler manuellement.
L’assistant propose également des workflows prêts à l’emploi. Briefing matinal, planification de la journée, rangement des téléchargements… Tout cela permet de lancer des tâches courantes sans devoir construire soi-même une succession d’instructions complexes. On formule une demande, et Eney prend le relais (dans la limite des accès et des capacités dont il dispose).
Réunions, documents, fichiers… Moins de tâches répétitives
C’est surtout dans les petites corvées du quotidien qu’Eney peut se révéler le plus intéressant. Lors d’une réunion, entre les notes, les décisions prises et les actions à mener, il est parfois facile de perdre une partie des informations. Eney propose de transcrire les échanges, d’en tirer un compte rendu et de faire ressortir les tâches à effectuer. De quoi éviter de devoir tout reprendre à la main à peine la visioconférence terminée.
Même chose pour les documents. Plutôt que de lire intégralement un fichier avant de comprendre s’il contient l’information recherchée, vous pouvez demander à l’assistant d’en produire un résumé.
Aussi, Eney vise à faire remonter les informations utiles au bon moment. Un briefing pour commencer la journée ou une vue d’ensemble des rendez-vous à venir peuvent ainsi réduire le temps passé à préparer son travail (et éviter d’oublier un rendez-vous au passage).
Naturellement, le résultat dépend des applications connectées, des autorisations accordées et des fonctionnalités disponibles. Eney ne va pas agir partout sans limite, mais plutôt proposer des actions qu’il est en mesure d’effectuer dans son environnement.
Eney Wand, l’IA directement là où vous travaillez
Autre fonctionnalité mise en avant par MacPaw, Eney Wand, qui vise à réduire encore les allers-retours entre les fenêtres. Vous voyez un texte, une image ou un fichier à l’écran et souhaitez l’exploiter ? L’assistant peut intervenir directement à partir de ce contenu, sans vous imposer le traditionnel copier-coller vers une autre interface.
Il peut ainsi devenir plus naturel de demander une analyse, une reformulation ou une quelconque forme d’aide sur un élément affiché à l’écran. Là encore, le contexte reste au centre de l’expérience, et plutôt que de décrire longuement ce que vous regardez, vous partez du contenu qui vous intéresse.
Pour MacPaw, l’IA ne doit pas devenir une énième application supplémentaire à consulter en permanence, mais plutôt un outil qui s’intègre au travail en cours. Côté compatibilité, Eney s’adresse aux utilisateurs d’un Mac équipé d’une puce Apple de la série M, sous macOS évidemment.
Essayer gratuitement Eney sur votre Mac ? Oui c’est possible !
À compter du 15 octobre, il est possible de profiter d’un essai gratuit de 14 jours d’Eney (ou limité à 10 000 crédits selon la première échéance atteinte). Une fois la période écoulée (ou les crédits épuisés donc), un abonnement sera nécessaire pour continuer à utiliser le service.
Trois formules mensuelles sont proposées : Starter à 13,34 € pour 10 000 crédits, Boost à 26,77 € pour 20 000 crédits et enfin Power, à 44,54 € pour 30 000 crédits.
Les crédits servent d’unité de paiement pour exécuter des tâches via Eney. MacPaw utilise ces jetons pour mesurer et limiter la puissance de calcul requise par les requêtes. Vous l’aurez compris, les tâches simples consomment peu de crédits, tandis que les requêtes complexes et gourmandes en ressources en consomment davantage.