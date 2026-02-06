De fait, en plus d'être l'un des meilleurs logiciels disponibles sous macOS pour nettoyer en profondeur votre Mac, CleanMyMac est aussi un excellent assistant, au quotidien, pour d'autres tâches redonnant une seconde jeunesse à votre ordinateur.

CleanMyMac, ce sont aussi des outils dédiés à la cybersécurité de votre Mac, à la mise à niveau de vos applications, ou encore à l'optimisation des performances de votre appareil.

Le tout, avec une suite parmi les plus faciles à prendre en main du marché, et la possibilité d'essayer gratuitement CleanMyMac pendant 7 jours afin d'avoir un aperçu concret des possibles avec cette app réputée.