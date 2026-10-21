Perplexity Computer peut désormais exécuter ses tâches directement sur un Mac, sans confier systématiquement les données de l’utilisateur à des serveurs distants. Une évolution intéressante pour la confidentialité, qui demande toutefois une configuration généreuse et un abonnement payant.
Confier ses documents professionnels, ses mails ou ses tableaux financiers à un agent IA, pourquoi pas. Mais savoir que toutes ces informations peuvent transiter par des serveurs distants a de quoi refroidir les plus prudents. Perplexity tente de répondre à cette inquiétude avec une nouvelle version de Computer, son assistant capable de réaliser des tâches dans les applications du Mac. Jusqu’ici, l’essentiel du travail reposait sur le cloud. Désormais, l’entreprise propose de faire tourner toute la mécanique directement sur votre ordinateur, du modèle d’intelligence artificielle à l’exécution des actions demandées.
Le modèle et l’agent tournent tous deux sur le Mac
Dans une annonce publiée le 20 octobre, Perplexity présente un mode entièrement local pour Computer, son agent IA disponible sur macOS depuis le printemps. La différence avec la version que nous vous présentions en mai dernier est importante. À l’époque, l’assistant pouvait déjà accéder aux fichiers et aux applications de l’ordinateur, mais déléguait une grande partie de son traitement aux serveurs de Perplexity.
Avec cette mise à jour, le modèle d’IA, la planification, le raisonnement et le traitement des fichiers s’exécutent directement sur le Mac. Même les opérations utilisant du code ou des outils sont réalisées dans des environnements isolés, avec des autorisations d’accès aux données.
L'utilisateur peut choisir entre deux modèles locaux : Qwen 3.6 et PPLX Pro, une version de Qwen adaptée par Perplexity. Concrètement, Computer peut consulter des notes, parcourir des messages, analyser des documents ou préparer un tableau dans Numbers. Il peut aussi travailler avec Mail, Excel ou Keynote, sous réserve des autorisations nécessaires.
Selon Perplexity, les informations personnelles peuvent ainsi rester sur l’ordinateur pendant toute la réalisation d’une tâche. Une promesse intéressante, même s'il faudra vérifier de plus près les échanges réseau de l’application pour s'en assurer.
Plus de confidentialité, mais 36 Go de RAM requis
Faire travailler une IA directement sur son ordinateur présente un avantage évident : les documents confidentiels n’ont plus besoin d’être systématiquement transmis au cloud. Mais cela demande des ressources. Perplexity recommande au moins 36 Go de mémoire unifiée sur un Mac équipé d’une puce Apple Silicon. Il s’agit bien d’une configuration recommandée : l’entreprise ne précise pas le minimum permettant d’activer ce nouveau mode. Les Mac moins puissants peuvent toujours utiliser Hybrid Compute, qui combine traitement local et modèles distants. Cette formule fonctionne à partir de 24 Go de mémoire unifiée, avec macOS 15 ou une version ultérieure.
Autre nuance importante : entièrement local ne veut pas dire systématiquement hors ligne. Computer peut réaliser des tâches sans connexion Internet lorsque les ressources nécessaires sont présentes sur le Mac. En revanche, rechercher des informations récentes, utiliser certains services connectés ou solliciter l’un des modèles avancés disponibles dans le cloud nécessite un accès au réseau. L’utilisateur doit autoriser ce recours aux serveurs distants.
Enfin, le mode local est réservé aux abonnés Perplexity Pro, Max et Enterprise. Il est proposé dès maintenant dans la dernière version de l’application Mac, avec téléchargement du modèle choisi lors de la configuration.
Pour les utilisateurs disposant déjà d'un Mac suffisamment équipé, voilà une manière de confier davantage de tâches à une IA sans lui ouvrir systématiquement la porte de ses données personnelles. À condition, bien sûr, d’accepter de payer l’abonnement.
- Sources mises en avant
- Fraicheur des résultats
- Envoi de fichiers pour traitement