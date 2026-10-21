Dans une annonce publiée le 20 octobre, Perplexity présente un mode entièrement local pour Computer, son agent IA disponible sur macOS depuis le printemps. La différence avec la version que nous vous présentions en mai dernier est importante. À l’époque, l’assistant pouvait déjà accéder aux fichiers et aux applications de l’ordinateur, mais déléguait une grande partie de son traitement aux serveurs de Perplexity.

Avec cette mise à jour, le modèle d’IA, la planification, le raisonnement et le traitement des fichiers s’exécutent directement sur le Mac. Même les opérations utilisant du code ou des outils sont réalisées dans des environnements isolés, avec des autorisations d’accès aux données.

L'utilisateur peut choisir entre deux modèles locaux : Qwen 3.6 et PPLX Pro, une version de Qwen adaptée par Perplexity. Concrètement, Computer peut consulter des notes, parcourir des messages, analyser des documents ou préparer un tableau dans Numbers. Il peut aussi travailler avec Mail, Excel ou Keynote, sous réserve des autorisations nécessaires.

Selon Perplexity, les informations personnelles peuvent ainsi rester sur l’ordinateur pendant toute la réalisation d’une tâche. Une promesse intéressante, même s'il faudra vérifier de plus près les échanges réseau de l’application pour s'en assurer.