Le débit descendant fixe de la France, autrement dit sa vitesse de téléchargement, fait la course en tête apprend-on ce lundi 19 octobre puisqu'entre juillet et septembre 2026, l'Hexagone a pris la première place du classement nPerf réservé aux pays à richesse comparable. La plateforme indépendante, nourrie par des millions de tests de connexion chaque année, a passé au crible les nations dont le PIB par habitant se situe entre 35 000 et 60 000 dollars. Dans le top 10, l’écart entre la tête et le dernier classé dépasse les 240 Mbit/s !