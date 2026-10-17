Une nouvelle enseigne française est victime d'une cyberattaque. Cette fois, c'est le spécialiste du fast food O'Tacos qui est touché !
Il y a de sérieux soucis de cyberprotection à régler en France - un constat qui est aujourd'hui de l'ordre de la lapalissade. Et aujourd'hui, on a une nouvelle illustration malheureuse du fait que la France est la troisième nation la plus touchée par le fléau de la cybercriminalité dans le monde avec l'annonce de cette cyberattaque.
Plus de 300 000 adresses de livraison d'O'Tacos ont fuité
Doit-on arrêter de donner nos données aux différentes plateformes que l'on utilise ? On peut se poser la question, vu comme elles fuitent absolument partout, jusqu'à des endroits aussi banals que l'enseigne de fast food O'Tacos.
En effet, comme nous l'apprend FrenchBreaches, un pirate, s'exprimant sur un forum de hackers sous le pseudo de « Angel_Batista », affirme avoir piraté O'Tacos. Ce dernier affirme ainsi avoir réussi à dérober plus de 300 000 adresses livraison (334 474 adresses plus exactement) - un chiffre qui ne correspond pas au nombre exact de clients, puisqu'un seul client peut enregistrer plusieurs adresses.
Des données qui couvrent plus de trois ans d'opération
Et le pirate n'aurait pas seulement les adresses, mais aurait aussi sur ses serveurs les numéros de téléphone associés aux adresses en question. D'autres données (coordonnées géographiques, indications de livraison, identifiants techniques…) ont enfin aussi été récoltées dans cette opération.
Dernière indication de ce pirate, et qui sera utile pour ceux qui se demandent s'ils font partie du lot, la cybercriminel affirme que les données en sa possession couvrent une période de plus de trois ans - allant du 10 mars 2023 au 11 octobre 2026. Un détail marquant, ces données, qui peuvent être utilisées pour des opérations malveillantes, sont vendues par le pirate au tarif ridicule de 300 dollars pour l'ensemble de la base de données. Les clients d'O'Tacos concernés vont devoir maintenant faire attention les prochaines semaines aux tentatives de phishing et aux escroqueries à la livraison.