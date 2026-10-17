Et le pirate n'aurait pas seulement les adresses, mais aurait aussi sur ses serveurs les numéros de téléphone associés aux adresses en question. D'autres données (coordonnées géographiques, indications de livraison, identifiants techniques…) ont enfin aussi été récoltées dans cette opération.

Dernière indication de ce pirate, et qui sera utile pour ceux qui se demandent s'ils font partie du lot, la cybercriminel affirme que les données en sa possession couvrent une période de plus de trois ans - allant du 10 mars 2023 au 11 octobre 2026. Un détail marquant, ces données, qui peuvent être utilisées pour des opérations malveillantes, sont vendues par le pirate au tarif ridicule de 300 dollars pour l'ensemble de la base de données. Les clients d'O'Tacos concernés vont devoir maintenant faire attention les prochaines semaines aux tentatives de phishing et aux escroqueries à la livraison.