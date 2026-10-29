Une commande plutôt qu’un installateur à chaque fois

Avec Chocolatey, l’installation d’un logiciel passe par une commande telle que choco install firefox . L'outil récupère alors le paquet correspondant et lance l’installation. Il est ainsi possible d’enchaîner plusieurs installations sans ouvrir un par un les assistants respectifs. Par exemple, la commande choco install firefox 7zip notepadplusplus -y permet d'installer ces trois logiciels en une fois, sans demander de confirmation.

Un gain de productivité important lorsqu’il faut remettre un PC en état ou équiper plusieurs machines. Les paquets peuvent gérer des dépendances, tandis que Chocolatey permet de suivre les versions installées et de cibler une version précise lorsqu'elle est disponible. Chocolatey permet également de mettre à jour ou de désinstaller les programmes depuis la même interface. Les utilisateurs avancés peuvent aussi créer leurs propres paquets à partir d’installeurs, de fichiers ZIP ou de scripts PowerShell.