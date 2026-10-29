Pour installer un programme sur Windows, vous avez l'habitude de télécharger un exécutable et de lancer l’assistant ? Et si vous voulez installer plusieurs logiciels, vous répétez cette opération autant de fois que nécessaire… Avec Chocolatey, de nombreux logiciels sont installés et gérés depuis une ligne de commande, à partir de paquets qui peuvent aussi prendre en charge les mises à jour et les dépendances.
Chocolatey est beaucoup plus ancien que Winget, le gestionnaire de paquets propre à Windows. Il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux administrateurs qui gèrent un parc informatique. Il évite de lancer chaque installateur séparément et regroupe tout en une seule commande.
Une commande plutôt qu’un installateur à chaque fois
Avec Chocolatey, l’installation d’un logiciel passe par une commande telle que choco
install firefox. L'outil récupère alors le paquet correspondant et lance l’installation. Il est ainsi possible d’enchaîner plusieurs installations sans ouvrir un par un les assistants respectifs. Par exemple, la commande
choco install firefox 7zip notepadplusplus -y permet d'installer ces trois logiciels en une fois, sans demander de confirmation.
Un gain de productivité important lorsqu’il faut remettre un PC en état ou équiper plusieurs machines. Les paquets peuvent gérer des dépendances, tandis que Chocolatey permet de suivre les versions installées et de cibler une version précise lorsqu'elle est disponible. Chocolatey permet également de mettre à jour ou de désinstaller les programmes depuis la même interface. Les utilisateurs avancés peuvent aussi créer leurs propres paquets à partir d’installeurs, de fichiers ZIP ou de scripts PowerShell.
L'outil open source qui simplifie les installations multiples
Chocolatey ne se contente pas de remplacer quelques clics par une ligne de commande. Il automatise l'installation de plusieurs logiciels. Les paquets peuvent être enchaînés pour préparer une machine complète. Les administrateurs disposent ainsi de fonctions idéales pour le déploiement automatisé et la gestion d’un parc. Pour un usage professionnel, il est toutefois préférable de privilégier un dépôt interne plutôt que de dépendre uniquement du catalogue communautaire.
Cette puissance implique toutefois d'être à l'aise avec les lignes de commande et avec le fonctionnement des paquets. L’installation initiale demande généralement des droits administrateur, même si une installation sans ces privilèges reste possible sous certaines conditions. La version gratuite de Chocolatey suffit pour un usage de base, mais certaines fonctions de gestion d’entreprise sont réservées aux offres commerciales.
Chocolatey facilite la reproduction d'une même configuration logicielle en deux coups de cuillère à pot. Pour quelques programmes de temps en temps, l’intérêt est limité. Dès qu’il faut équiper, réinstaller ou maintenir plusieurs machines, le gain de temps est indéniable.