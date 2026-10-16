Belle étape de franchie pour ZimaOS. Basé sur CasaOS, le système d’exploitation d’IceWhale, le constructeur derrière les ZimaBoard et ZimaCube, arrive en version 1.8 avec une nouveauté de taille (la plus importante de cette nouvelle version) : l’ajout d’une application complète, élégante et surtout totalement privée, de gestion des photos.

Proche d’Apple Photos ou de Google Photos en termes d’approche et de design, elle permet à votre NAS de remplacer toujours plus avantageusement les grands fournisseurs de services cloud sur ce point essentiel du catalogue de photos.