Vous connaissiez peut-être le constructeur IceWhale pour ses serveurs domestiques ZimaBoard et ZimaCube. Le voici qui lance cette semaine ZimaOS 1.8, une nouvelle version de son système d’exploitation voué aux NAS. Cette dernière intègre un nouveau service de gestion des photos inspiré, avec brio, de Google Photos ou Apple Photos. Il est très réussi… Et il est privé.
Belle étape de franchie pour ZimaOS. Basé sur CasaOS, le système d’exploitation d’IceWhale, le constructeur derrière les ZimaBoard et ZimaCube, arrive en version 1.8 avec une nouveauté de taille (la plus importante de cette nouvelle version) : l’ajout d’une application complète, élégante et surtout totalement privée, de gestion des photos.
Proche d’Apple Photos ou de Google Photos en termes d’approche et de design, elle permet à votre NAS de remplacer toujours plus avantageusement les grands fournisseurs de services cloud sur ce point essentiel du catalogue de photos.
Une appli photo partie intégrante de ZimaOS…
Le concept n’a rien de nouveau pour les amateurs de serveurs domestiques, mais disons qu’IceWhale y met les formes. Sa nouvelle application photo fait partie intégrante de ZimaOS 1.8, ce qui évite, de facto, toute configuration manuelle complexe d’applications tierces. Le service prend par ailleurs en charge les sauvegardes automatisées, ainsi que les configurations RAID pour que vous puissiez profiter de vos photos de manière sécurisée et privée.
La nouvelle version de ZimaOS en elle-même apporte aussi plusieurs améliorations, allant du contrôle des ventilateurs (repensé pour certains appareils, souligne Notebookcheck), à l’affichage des températures pour les processeurs AMD. La mise à jour apporte avec elle des corrections de bugs, ainsi que des capacités de répartition RAID améliorées.
Quelles fonctions ?
Le plus gros morceau de ZimaOS 1.8 (que vous pouvez télécharger ici, pour une installation sur un NAS ou sur n’importe quel PC x86) n’en reste pas moins son nouveau service photo. En voici les principales fonctionnalités :
- La navigation chronologique dans les photos, avec sélection par année, mois et jour.
- La création et gestion d’albums, de favoris, l’affichage des photos récemment consultées et la création de souvenirs personnalisés.
- La recherche intelligente pour effectuer des recherches à partir de descriptions de scènes de manière à trouver plus facilement une photo en particulier. Cette fonctionnalité peut exploiter une IA exécutée localement sur les NAS et PC compatibles.
- Fonction de sauvegarde automatique depuis un smartphone, via le client Zima, pour transférer automatiquement les photos existantes et celles nouvellement prises vers votre propre bibliothèque ZimaOS. Les sauvegardes interrompues reprennent une fois la connexion rétablie… Exactement comme sur Apple Photos.
- Disponibilité des photos en pleine résolution lors de vos déplacements, avec possibilité de les partager facilement avec d’autres personnes.
- Prise en charge de formats différents, allant des Live Photos, aux fichiers RAW en passant par les panoramas à 360 degrés. Ces différents formats peuvent être utilisés sans conversion préalable.
- Navigation par localisation, avec vue cartographique pour retrouver des photos en fonction d’emplacements géographiques.
- Prise en charge des métadonnées pour afficher les détails de l’appareil photo (boîtier et objectif utilisé, focale, ISO…), ou encore les dimensions et le poids de l’image.