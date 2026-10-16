Proton détaille ses chantiers pour les six prochains mois. Chacun des services de l'entreprise suisse profitera de diverses nouveautés, toujours dans l'idée d'offrir une alternative viable face aux GAFAM.
Comment optimiser la migration depuis Google ? C'est, semble-t-il, la question sur laquelle toutes les équipes de Proton semblent avoir planché pour dessiner la feuille de route de cet hiver.
De nouveaux arguments face à Google
Sur Proton Mail, la recherche dans le contenu des messages arrive sur Android et iOS dans les semaines à venir. Celle-ci ne se limite plus à l'objet et à l'expéditeur. Il deviendra donc enfin possible de scanner l'intérieur d'un message sans compromettre le chiffrement de bout en bout. La connexion à Gmail se fera entièrement dans l'application mobile, sans passer par un navigateur. Depuis quelques semaines, il est possible d'envoyer des message directement avec son adresse Gmail depuis Proton Mail.
Proton planche également sur une nouvelle version de son calendrier. A l'instar de Mail, ce dernier disposera d'une application dédiée avec la prise en charge du mode déconnecté. Interrogé par nos soins un représentant de Proton nous confirme qu'une connexion complète à Google, via OAuth, sera disponible pour rapatrier et gérer ses calendriers de Google Agenda, au-delà d'un simple abonnement en lecture seule. Tout comme pour la messagerie, Proton repense donc la migration depuis Google.
Et d'ailleurs, l'entreprise entend même vous faire migrer de Google Drive vers Proton Drive avec un assistant dédiée qui se chargera de transférer vos documents. La société nous précise que le transfert n'incluera pas les fichiers et dossier partagés. Une bêta de Proton Drive pour Linux est aussi en préparation. Elle devrait se limiter à un "daemon" et synchroniser une liste de dossiers, comme sur Mac et Windows. Au passage, sur le système d'Apple, l'équipe va introduire la synchronisation sélective macOS. Les apps Docs et Sheets misent d’abord sur la stabilité et la fiabilité. Un thème sombre devrait arriver prochainement. Docs gagnera des sauts de page, l’import et l’export au format ODT, ainsi que l’indice et l’exposant. Sheets pourra être modifié sur mobile, avec des tableaux et des statistiques rapides sur les cellules sélectionnées
Si par le passé Proton avait pour habitude de publier des nouveautés au compte goutte, sur l'IA, c'est une autre histoire. En version 2.0, Lumo a passé un vrai cap pour être bien mieux positionné face à la concurrence et avant la fin de l'année, le service disposera d'une application de bureau. Proton explique que l'API ouvrira l'assistant aux développeurs et aux entreprises, avec le chiffrement à accès zéro et sans journaux.
Surtout, Lumo disposera de MCP et pourra donc offrir une alternative sécurisée au IA agentiques concurrentes. L'entreprise travaille depuis quelques temps déjà sur des interfaces pour ses propres services afin d'automatiser certaines tâche directement au sein de Proton Mail par exemple.
- storageStockage de 500 Go
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- push_pinJurisdiction Suisse
En proposant de centraliser les versions premium de Proton Mail, Proton VPN, Proton Calendar, Proton Drive et Proton Pass, l'offre Unlimited s'avère particulièrement intéressante au niveau du tarif. On note quelques lacunes concernant le calendrier et le Drive, mais le Mail, le VPN ou le gestionnaire de mots de passe sont plutôt réussis. Après une décennie à plancher sur Mail, l'équipe propose une messagerie solide et moderne. Au travers de nos tests poussés le VPN a fait ses preuves, tandis que Pass évolue très rapidement et c'est plutôt bon signe. On regrette simplement que Proton semble avoir mis le calendrier aux oubliettes et que le Drive accuse encore plusieurs lacunes de jeunesse.
Pass, VPN : partage plus sûr, pause du VPN et assistant en API
Proton Pass permettra bientôt de partager une connexion sans révéler le mot de passe. Les éléments et coffres partagés pourront expirer après une durée fixée. Pass Monitor v2 apportera une nouvelle interface et des alertes sur les mots de passe faibles, réutilisés ou compromis, ainsi que sur les adresses e-mail présentes dans des fuites. Notons aussi l'arrivée de dossiers pour classer les connexions par projet, par équipe ou par année. Ils pourront être partagés comme les coffres et les éléments.
Le gestionnaire de mots de passe améliore le remplissage automatique avec une intégration au niveau du système sur macOS, et un fonctionnement plus fiable sur Android. Pass gérera aussi le "credential exchange protocol", un format commun pour déplacer les clés d'accès et les identifiants d'un gestionnaire à l'autre. Pour les organisations, après les rôles d'administrateur, les règles de l'entreprise, qui s'appliquent aujourd'hui à tout le monde, pourront inclure ou exclure des utilisateurs ou des groupes. Un administrateur pourra transférer le coffre d'un salarié à un collègue au moment de supprimer son compte. Une console remaniée regroupera la gestion des utilisateurs et des accès, l'authentification, la sécurité, la facturation, les alertes et les actions à traiter.
De son côté, Proton VPN va déployer ses nouvelles applications. Après Windows l’an dernier, la nouvelle interface arrive sur macOS, iOS, iPadOS, Linux et Android TV. Sur Android TV, l’application se connectera plus vite et les fonctions utiles seront plus faciles à trouver. Le kill switch sera amélioré sur Linux, macOS, iOS et iPadOS. Autre nouveauté à venir : la mise en pause. Certains sites et applications ne fonctionnent pas avec un VPN actif, il faut donc parfois le désactiver au risque d'oublier de le remettre. La mise en pause permet de choisir une durée d'arrêt pour autmatiser une reconnection. La fonctionnalité arrivera d’abord sur Windows et Android, les autres plateformes suivront. On nous confirme également l'arrivée d'une gestion de profils afin de trouver le meilleur serveur en fonction de l'usage cible.