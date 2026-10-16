Et d'ailleurs, l'entreprise entend même vous faire migrer de Google Drive vers Proton Drive avec un assistant dédiée qui se chargera de transférer vos documents. La société nous précise que le transfert n'incluera pas les fichiers et dossier partagés. Une bêta de Proton Drive pour Linux est aussi en préparation. Elle devrait se limiter à un "daemon" et synchroniser une liste de dossiers, comme sur Mac et Windows. Au passage, sur le système d'Apple, l'équipe va introduire la synchronisation sélective macOS. Les apps Docs et Sheets misent d’abord sur la stabilité et la fiabilité. Un thème sombre devrait arriver prochainement. Docs gagnera des sauts de page, l’import et l’export au format ODT, ainsi que l’indice et l’exposant. Sheets pourra être modifié sur mobile, avec des tableaux et des statistiques rapides sur les cellules sélectionnées

Si par le passé Proton avait pour habitude de publier des nouveautés au compte goutte, sur l'IA, c'est une autre histoire. En version 2.0, Lumo a passé un vrai cap pour être bien mieux positionné face à la concurrence et avant la fin de l'année, le service disposera d'une application de bureau. Proton explique que l'API ouvrira l'assistant aux développeurs et aux entreprises, avec le chiffrement à accès zéro et sans journaux.

Surtout, Lumo disposera de MCP et pourra donc offrir une alternative sécurisée au IA agentiques concurrentes. L'entreprise travaille depuis quelques temps déjà sur des interfaces pour ses propres services afin d'automatiser certaines tâche directement au sein de Proton Mail par exemple.