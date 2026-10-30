Une vieille photo qui manque de détails ? Une vidéo floue sur grand écran ? QualityScaler utilise l’intelligence artificielle pour agrandir les images et les vidéos, réduire le bruit et atténuer certains défauts. Disponible gratuitement depuis son code source sur GitHub, le logiciel fonctionne directement sur le PC, sans connexion Internet une fois les composants nécessaires téléchargés.
L’upscale consiste à augmenter la résolution d’un fichier. Mais se contenter de multiplier les pixels ne suffit pas à restituer les détails correctement. QualityScaler s’appuie sur des modèles d’IA pour reconstruire une image mieux définie, avec une interface graphique qui évite de manipuler des scripts lors de son utilisation. Le projet est open source et distribué sous licence MIT, l'une des plus permissives. C'est sa version gratuite, accessible sur GitHub et à installer manuellement, qui nous intéresse ici.
Améliorer aussi bien les photos que les vidéos
QualityScaler prend en charge plusieurs formats d’images (JPG, PNG, WebP, HEIC…), mais également de vidéos (MP4, MKV, MOV…). L’utilisateur peut augmenter la résolution d’une photo pour mieux l’afficher ou l’imprimer, mais également traiter une vidéo pour améliorer son rendu sur un écran plus grand. La réduction du bruit s'applique notamment aux images dégradées ou compressées.
Le logiciel peut découper automatiquement une image en zones de traitement pour contourner les limites de mémoire vidéo. Pour les séquences les plus longues, il est également possible de suspendre l’opération et de la reprendre plus tard.
- Traitement des photos et vidéos
- Compatibilité GPU multimarque
- Traitement local des fichiers
Comment installer gratuitement QualityScaler sur Windows ?
QualityScaler peut être utilisé gratuitement en téléchargeant son code source depuis GitHub. Contrairement à une installation classique, cette méthode nécessite quelques manipulations pour configurer le logiciel et ses modèles d'intelligence artificielle.
Installer les prérequis. Téléchargez et installez Python et Visual Studio Code sur votre ordinateur.
Télécharger QualityScaler. Rendez-vous sur le GitHub officiel, cliquez sur le bouton vert « Code », puis sur « Download ZIP ». Décompressez ensuite l'archive dans le dossier de votre choix.
Récupérer les modèles d'IA. Téléchargez les modèles fournis par le développeur, puis extrayez leurs fichiers dans le dossier "AI-onnx" de QualityScaler.
Ajouter FFmpeg. Téléchargez l'archive ffmpeg-release-essentials.7z depuis le site de distribution de FFmpeg. Extrayez le fichier ffmpeg.exe situé dans le dossier bin et placez-le dans le dossier Assets de QualityScaler.
Installer les dépendances. Ouvrez le dossier du logiciel dans Visual Studio Code, sélectionnez le fichier QualityScaler.py, puis ouvrez un terminal intégré et exécutez la commande suivante :
pip install -r requirements.txt
Lancer QualityScaler. Une fois les dépendances installées, fermez puis relancez Visual Studio Code. Ouvrez le fichier "QualityScaler.py" et cliquez sur le bouton de lancement en haut à droite. Si nécessaire, installez l'extension Python proposée par l'éditeur.
L'interface de QualityScaler devrait alors s'ouvrir. Vous pourrez importer vos images ou vidéos, choisir un modèle d'IA et lancer le traitement sans passer par un service en ligne. L'installation demande un peu de temps, mais permet de profiter gratuitement des fonctionnalités du logiciel.
Pas de cloud, mais une bonne carte graphique indispensable
QualityScaler effectue les traitements sur la machine et n'a pas besoin de connexion Internet pour travailler. Disponible sur Windows 10 et 11, il fonctionne avec les GPU compatibles DirectX 12, que ce soit NVIDIA, AMD ou Intel. Pour l'accélération graphique, la configuration minimale annoncée est de 8 Go de RAM et une carte graphique avec au moins 4 Go de mémoire vidéo.
Une carte graphique adaptée reste fortement recommandée, notamment pour les vidéos. Le logiciel peut toutefois utiliser le processeur lorsque l'accélération GPU n'est pas disponible, au prix de traitements nettement plus longs.
De plus, il faut garder à l'esprit que l’IA n'est pas une baguette magique : elle ne "récupère" pas les détails originaux perdus. Elle en reconstruit une approximation, qui peut parfois produire des textures artificielles.
QualityScaler convient aux utilisateurs qui veulent améliorer des médias en local, notamment pour traiter des vidéos ou des lots d’images. Sa version gratuite demande un peu plus d'efforts à l'installation, mais permet de profiter de ses fonctionnalités sans abonnement ni traitement dans le cloud. Pour une retouche ponctuelle sur un ordinateur peu puissant, un outil plus léger sera probablement plus adapté.