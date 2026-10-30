Pas de cloud, mais une bonne carte graphique indispensable

QualityScaler effectue les traitements sur la machine et n'a pas besoin de connexion Internet pour travailler. Disponible sur Windows 10 et 11, il fonctionne avec les GPU compatibles DirectX 12, que ce soit NVIDIA, AMD ou Intel. Pour l'accélération graphique, la configuration minimale annoncée est de 8 Go de RAM et une carte graphique avec au moins 4 Go de mémoire vidéo.

Une carte graphique adaptée reste fortement recommandée, notamment pour les vidéos. Le logiciel peut toutefois utiliser le processeur lorsque l'accélération GPU n'est pas disponible, au prix de traitements nettement plus longs.

De plus, il faut garder à l'esprit que l’IA n'est pas une baguette magique : elle ne "récupère" pas les détails originaux perdus. Elle en reconstruit une approximation, qui peut parfois produire des textures artificielles.

QualityScaler convient aux utilisateurs qui veulent améliorer des médias en local, notamment pour traiter des vidéos ou des lots d’images. Sa version gratuite demande un peu plus d'efforts à l'installation, mais permet de profiter de ses fonctionnalités sans abonnement ni traitement dans le cloud. Pour une retouche ponctuelle sur un ordinateur peu puissant, un outil plus léger sera probablement plus adapté.