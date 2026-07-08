Par exemple, une fois ces photos des mariés prises depuis votre smartphone, et ces dernières chargées dans l'Améliorateur d'image de Vidmud, vous pouvez rapidement profiter du résultat.

Cela peut, ainsi, être idéal pour poster cette photo sur vos comptes de réseaux sociaux, ou encore, en la partageant sur le groupe de messagerie familial.

Vous évitez ainsi de devoir investir dans un logiciel complexe, et coûteux. Vidmud AI Studio vous propose également, à toutes fins utile, une version desktop de son améliorateur d'image par IA, sous Windows 10, comme sous Windows 11.

L'outil s'adapte aussi bien à un usage personnel, que professionnel. Concrètement, si vous disposez d'un site e-commerce, vous pouvez facilement améliorer la netteté de la photo du bijou que vous venez de créer pour optimiser sa mise en valeur.

Balance des blancs, couleurs, luminosité, voilà autant de paramètres que l'IA de Vidmud se charge d'optimiser pour vous afin d'obtenir un rendu visuel harmonieux et naturel.

La redécouverte d'un ancien album photo, durant vos congés d'été, est une belle occasion de perpétuer la mémoire familiale. Vidmud, toujours avec l'aide de son Améliorateur d'image par IA, vous permet de restaurer une ancienne photo, même si celle-ci est de faible résolution.