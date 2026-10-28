Décrivez une image et lancez la génération !

À partir d'une description de la scène, le modèle produit une image. Il est ensuite possible d’affiner le résultat en ajustant le prompt ou en choisissant un autre modèle. DiffusionBee permet aussi de transformer une image existante à partir d'une description ou d'en augmenter la résolution. Il propose également des outils de retouche : l’inpainting permet de remplacer une zone sélectionnée, tandis que l’outpainting sert à prolonger une image au-delà de son cadre.

Les fonctions avancées sont accessibles sans passer par une interface en ligne de commande. Selon les modèles et les outils utilisés, on peut notamment guider la génération à partir de la structure d’une image de référence déjà existante. DiffusionBee s’adresse aussi bien aux curieux qui découvrent la création d’images par IA qu’aux utilisateurs souhaitant aller plus loin sans complications.