Vous n'aimez pas générer des images avec Stable Diffusion, que vous trouvez trop technique ? DiffusionBee vous simplifie la vie avec une application macOS prête à l’emploi. Elle permet de créer et de retoucher des visuels grâce à l’IA, sans dépendre d’un service en ligne.
Les modèles de génération d’images offrent de nombreuses possibilités, mais leur utilisation n’est pas toujours à la portée de ceux qui veulent simplement transformer une idée en illustration. DiffusionBee a été conçu pour rendre la génération d'images plus facile à aborder, grâce à une interface graphique qui évite de passer par une installation manuelle complexe.
Décrivez une image et lancez la génération !
À partir d'une description de la scène, le modèle produit une image. Il est ensuite possible d’affiner le résultat en ajustant le prompt ou en choisissant un autre modèle. DiffusionBee permet aussi de transformer une image existante à partir d'une description ou d'en augmenter la résolution. Il propose également des outils de retouche : l’inpainting permet de remplacer une zone sélectionnée, tandis que l’outpainting sert à prolonger une image au-delà de son cadre.
Les fonctions avancées sont accessibles sans passer par une interface en ligne de commande. Selon les modèles et les outils utilisés, on peut notamment guider la génération à partir de la structure d’une image de référence déjà existante. DiffusionBee s’adresse aussi bien aux curieux qui découvrent la création d’images par IA qu’aux utilisateurs souhaitant aller plus loin sans complications.
- Génération locale sans compte
- Nombreux outils de retouche
- Installation simplifiée sur Mac
La simplicité d’une application, mais les contraintes du traitement local
DiffusionBee exécute les modèles directement sur le Mac. Les images n’ont donc pas besoin d’être envoyées à un serveur distant pour être générées. L’utilisation de base ne repose pas sur un abonnement. En contrepartie, il faut disposer d’un espace de stockage suffisant pour télécharger les modèles, ce qui nécessite une connexion Internet lors de leur installation.
La vitesse dépend aussi de la configuration de l’ordinateur : les Mac équipés d’une puce Apple Silicon sont bien sûr privilégiés. Les Mac Intel, notamment sans carte graphique dédiée, peuvent demander davantage de patience. Enfin, faites attention : les modèles téléchargés ont leurs propres conditions d’utilisation, à vérifier avant tout usage commercial.
DiffusionBee est surtout pertinent pour les utilisateurs qui ne veulent pas se lancer dans une configuration trop technique. Ceux qui cherchent un outil immédiatement accessible y trouveront une porte d’entrée intéressante, à condition d’accepter les limites de leur matériel et des droits d'utilisation.