Un passant au mauvais endroit au mauvais moment, un objet oublié sur une table, il n'en faut pas plus pour gâcher une photo. IOPaint utilise plusieurs modèles d’IA pour les effacer et reconstruire automatiquement l’arrière-plan. Gratuit et open source, il peut surtout fonctionner directement sur l’ordinateur, sans confier ses images à un service en ligne.
Effacer un objet d’une photo n’est plus réservé aux logiciels de retouche professionnels, et l’IA générative simplifie l'opération. IOPaint réunit plusieurs modèles spécialisés dans une interface accessible depuis le navigateur, mais exécutée localement sur la machine de l'utilisateur.
Il suffit de peindre sur ce qui doit disparaître
IOPaint fonctionne comme une gomme intelligente. On dessine un masque sur la personne, l’objet ou le défaut à supprimer, puis un modèle comme LaMa, MAT ou MIGAN reconstruit la zone en s’appuyant sur les éléments voisins.
Mais cet outil ne se limite pas à effacer. Les modèles de diffusion permettent aussi de remplacer un élément par un autre, de modifier une partie de l’image à partir d’une consigne ou d’étendre une photo au-delà de son cadre d’origine (outpainting). IOPaint prend également en charge la génération de texte dans l’image et plusieurs techniques de restauration.
Choisir son modèle et garder ses images en local
IOPaint ne dépend pas d’un moteur unique. Il accepte différents modèles d’effacement et de diffusion, y compris des modèles Stable Diffusion téléchargés depuis Hugging Face et compatibles avec l'inpainting. Des réglages comme le flou du masque ou l’harmonisation des histogrammes aident également à rendre la retouche moins visible.
Tout peut être exécuté localement, ce qui évite d’envoyer les photos à un serveur tiers. Cette liberté impose en contrepartie plus de paramétrages qu’un éditeur en ligne, et les modèles doivent être téléchargés sur la machine.
Attention toutefois, le dépôt GitHub original d’IOPaint est archivé depuis août 2025. Le logiciel reste utilisable, et des forks continuent son développement, notamment pour le moderniser et améliorer la prise en charge des Mac Apple Silicon.
IOPaint est intéressant pour retoucher régulièrement des images en local et choisir soi-même ses modèles. Pour quelques suppressions occasionnelles, un outil en ligne fait le job plus rapidement et facilement.