Il suffit de peindre sur ce qui doit disparaître

IOPaint fonctionne comme une gomme intelligente. On dessine un masque sur la personne, l’objet ou le défaut à supprimer, puis un modèle comme LaMa, MAT ou MIGAN reconstruit la zone en s’appuyant sur les éléments voisins.

Mais cet outil ne se limite pas à effacer. Les modèles de diffusion permettent aussi de remplacer un élément par un autre, de modifier une partie de l’image à partir d’une consigne ou d’étendre une photo au-delà de son cadre d’origine (outpainting). IOPaint prend également en charge la génération de texte dans l’image et plusieurs techniques de restauration.