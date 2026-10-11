Francisco Bernal Texca avait consacré un chapitre de sa thèse, soutenue à l’ICFO en novembre 2024, à la hausse de tension d’une cellule par la restriction de son émission de photons. Dans les mesures publiées le 3 septembre dans la revue Energy & Environmental Science, le rendement de la meilleure cellule à cavité est de 19,08 %, contre 18,23 % pour la meilleure cellule de référence à électrode d’oxyde d’indium-étain. Pour les auteurs, aucune cellule organique inversée PM6:Y6 n’avait encore dépassé ce score. L’écart est faible, mais la tension et le courant de la cellule sont en hausse en même temps, et jamais les deux n’avaient été relevés ensemble avec cette approche.

Le rendement de 43 % mis en avant par l’ICFO est un calcul théorique. D’après les chercheurs, une cellule à une seule jonction pourrait dépasser légèrement ce seuil si son cône d’émission était aussi étroit que celui de la lumière solaire, pour un matériau à bande interdite de 1,16 électronvolt. TechRadar rappelle qu’il s’agit d’une estimation du potentiel de la méthode et que les gains observés en laboratoire sont faibles.

Jordi Martorell défend malgré tout la course aux points de rendement. « Il est essentiel d’atteindre des rendements plus élevés, car cela se traduit directement par un coût par watt plus faible et une utilisation plus efficace des terres et des matériaux pour le déploiement de l’énergie solaire », explique le chercheur. Le physicien ajoute que « le principe sous-jacent n’est pas spécifique aux matériaux organiques et est, en principe, applicable à l’ensemble des technologies photovoltaïques ». Les auteurs de l’étude posent toutefois une condition à cette extension. La fluorescence à l’origine du gain de tension doit se produire près de l’interface entre la couche active et les couches de transport de charges.